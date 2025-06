Cohep propone facilitar trámites y fomentar oportunidades económicas

"Estamos aquí para proponer caminos concretos hacia un país donde el trabajo, la empresa y el esfuerzo conjunto sean motores reales del bienestar nacional; construir el futuro de Honduras exige empresas fuertes, una democracia sólida y un liderazgo comprometido", manifestó la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo.

Enfatizó que "la democracia no es un fin en sí mismo, es la base sobre la cual se construye la inversión, la confianza, el crecimiento económico y sobre todo el empleo que sigue siendo sin duda el gran drama humano, social y económico que no podemos seguir normalizando".

Un total de 696 empresas pertenecientes a más de 65 gremiales aceptaron ser parte de la formulación de la estrategia de empresas sostenibles 2025, confirmó el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (Anuprih), Julio Raudales.

Mencionó que "esta propuesta se postula como un llamado a reflexionar y a actuar; a los candidatos (presidenciales) hay que verlo y entenderlo como un trabajo en proceso, su contenido debe de tomarse como ejercicio más que una tesis concluyente".

"No estamos aquí para exigir, sino para proponer; no venimos a criticar, sino a construir. Sabemos que el desarrollo de un país no depende solo de su gobierno o solo de su sector privado, sino del esfuerzo conjunto de todos su actores e invitamos a los candidatos a integrar estas propuestas en sus planes de gobierno no como recetas impuestas, sino como una invitación a construir juntos un país más justo, competitivo y preparado para el futuro", aseguró la miembro de la directiva del Cohep, Ana Cristina Mejía.