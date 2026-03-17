Cifra de asesores en el BCH creció de 4 a 12 en primeros dos meses de 2026

Tegucigalpa, Honduras.-Las nóminas de funcionarios y empleados del Banco Central de Honduras (BCH) contienen una serie de novedades. Además del incremento salarial vigente desde enero pasado y el sueldo de 300,000 lempiras mensuales para el presidente y L260,000 para el vicepresidente, el número de plazas creció de 1,279 a 1,283 empleados permanentes de enero a febrero 2026. Además, el Banco Central registra 95 empleados supernumerarios o temporales. Sin embargo, uno de los hallazgos en las nóminas de personal es el número de asesores, el que fue de cuatro en diciembre de 2025, creció a seis en enero de 2026 y aumentó a 12 en febrero pasado. Así lo revelan las planillas publicadas en el Portal de Transparencia del BCH. A diciembre de 2025, el BCH contaba en su nómina con cuatro asesores, con 23 y 39 años de antigüedad, y con salarios que oscilaban entre 115,170 y 332,489 lempiras mensuales, quienes reciben 13 sueldos mensuales al año al tener esa institución el sistema de catorcenas.

En enero pasado, el número de asesores creció a seis, con 24 y 39 años de laborar, y con salarios entre 120,410 y 347,617 lempiras al mes. A partir de enero, los asesores recibieron incremento salarial, por ejemplo, uno de ellos pasó de ganar 332,489 a 347,617 lempiras, o sea L15,218 más, equivalente a 4.57% más. La nómina de empleados y funcionarios de febrero 2026 registra novedades al crecer la cifra de asesores a 12, los que se enumeran de las casillas 305 a la 316, con años de laborar en la institución entre cuatro a 39 años, y con salarios entre 151,573 a 347,617 lempiras mensuales. Uno de los hallazgos en la planilla de febrero pasado es una funcionaria contratada en febrero de 2022 y que fue promovida como asesor con un sueldo mensual de 182,433 lempiras, de acuerdo con lo informado por una fuente del Banco Central. Agregó que los funcionarios que ocupan cargos de asesores son profesionales con experiencia en temas económicos, monetarios y legales que se asignan a varias áreas, con una relación laboral de varios años en el BCH.