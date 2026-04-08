BCIE oficializa a Tulio René del Cid como nuevo director por Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con su oficina principal en la capital de la República, oficializó en su portal electrónico el nombramiento de Tulio René del Cid Fernández como nuevo director por Honduras por un periodo de tres años y que se extiende uno más para llegar a cuatro. Ese cargo venía siendo ocupado por Belinda Martínez, quien fue designada por el gobierno en marzo de 2022. El salario mensual asignado para el puesto de director es de alrededor de 20,000 dólares mensuales, libre de impuestos. La oficina del director tiene un presupuesto anual de 500,000 dólares, que incluyen salarios para una asistente ejecutiva, un conductor y un vehículo asignado, así como gastos para la operación del despacho.

De acuerdo con el perfil profesional de Linkedln del nuevo director de Honduras ante el BCIE, del Cid Fernández es el director de la empresa Delko Marketing Consulting & Research, dedicada a la elaboración de estudios de mercado y consultoría, desde 1999. El directorio es un órgano de carácter permanente que funciona en la sede del banco, y es responsable de la dirección del BCIE. “Ejerce todas las facultades que le ha delegado la asamblea de gobernadores y define las políticas operativas y administrativas; aprueba el presupuesto, los planes de corto, mediano y largo plazo y las operaciones activas y pasivas”, según lo publica el Banco Centroamericano. Asimismo, determina la organización básica del banco, ejerce el control de la gestión de la administración y propone a la asamblea de gobernadores la constitución de reservas de capital, entre otros.Según el convenio constitutivo del BCIE, específicamente en el artículo 16, “cinco directores que serán elegidos por los estados fundadores, correspondiendo un director por cada estado fundador”. Agrega que los directores serán elegidos por períodos de tres años, pudiendo ser reelectos, y podrán ser removidos por los gobernadores de los países que los eligieron. Los directores deberán ser nacionales de los estados miembros.