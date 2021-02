Piden realizar cuatro auditorías para confirmar si cumple o incumple EEH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Superintendencia de Alianza Público Privada solicitó a diferentes entes del estado realizar al menos cuatro auditorías para verificar el incumplimiento de sus obligaciones en las que ha incurrido la Empresa Energía Honduras (EEH).



EL HERALDO tuvo conocimiento que el presidente de la Superintendencia de Alianza Publico Privado, Leo Castellón, giró un memorándum a la gerencia Legal, a cargo de la abogada Dacia Zambrano para instruirle a fin de que proceda a practicar una auditoría de “cumplimiento legal”.



“Se le instruye a hacer una auditoría de cumplimiento legal encaminada a señalar las supuestas actuaciones erróneas o arbitrarias del Comité Técnico del Fideicomiso que han modificado el contrato, ignorando totalmente y sin seguir el procedimiento legal establecido en el contrato, lo que ha resultado en una serie de incumplimientos que repercuten negativamente en los intereses de los usuarios del servicio que presta la Empresa Energía Honduras (EEH), incluyendo y vinculado, pero no limitativo a la reducción de pérdidas e inversiones IOP (Inversionista Operador Privado) suscritas en dicho contrato”, subraya la nota.

La nota está fechada el 27 de enero de 2021 y busca practicar la auditoría de cumplimiento legal.



Igual, con fecha 27 de enero, el presidente de la Superintendencia, Leo Castellón, envió un memorándum a la gerencia de Aseguramiento de Concesiones, a cargo de Ricardo Oliva, y a Auditoría Interna, Sandra Chávez.



El objetivo de este memorándum es darles instrucciones para que procedan a realizar una auditoría contractual.



“Previa concertación con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por el vínculo legal existente para la rendición de cuentas, que procedan a hacer una auditoría sobre el contrato celebrado con Manitoba Hydro International para supervisar la ejecución del Contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH) encaminada a realizar evaluación de la utilización del monto pagado para proporcionar los servicios en los términos contratados y efectuar una revisión detallada y exhaustiva del contenido de los informes presentados”, subraya el memorándum.

Agrega que la auditoría incluye y vincula, pero no es limitativa en la disposición de los valores pagados e identificar específicamente si su utilización se apega a lo ofrecido y contratado para proporcionar el servicio de Supervisión y en el contenido de los informes determinar en la evaluación del cumplimiento de reducir las pérdidas, efectuar las inversiones comprometidas y cumplir las demás obligaciones, la observancia del contrato del inversionista operador, establecer si se aplican otros criterios y si los mismos constan en adendas modificatorias al contrato del operador, identificar los supuestos incumplimientos contractuales del operador y su sustentación”.



Además con fecha también del 27 de enero de este año, Castellón ha remitido un memorándum a la gerencia de Aseguramiento de Concesiones, a cargo de Ricardo Oliva, para que proceda a una auditoría de gastos operacionales que la EEH haya cubierto.



Se instruye a hacer una auditoría de los gastos operacionales encaminado Fijo pagado por el Fiduciario para que desarrolle las actividades de prestación de los servicios y cumplimientos de las demás obligaciones que en beneficio de los intereses de los usuarios están establecidas en su contrato, incluyendo y vinculado, pero no limitativo, a determinar la suficiencia o no de la contraprestación pagada para que el Inversionista Operador cumpla con la reducción de pérdidas y con las demás obligaciones que de manera implícita o explícita incluyan conceptos a ser cubiertos con estos recursos , así como también a determinar las circunstancias que han derivado en una serie de supuestos incumplimientos contractuales.



Además se ha solicitado una cuarta auditoría a la gerencia de Aseguramiento de Concesiones en lo relacionado a la parte financiera.



Se le instruye a hacer una auditoría financiera encaminada a la determinación concreta de los efectos financieros que la no recuperación de pérdidas por la Empresa Energía Honduras (EEH) ha causado a las condiciones que contractualmente y para la ejecución y desarrollo del proyecto están establecidas en su contrato, incluyendo y vinculado, pero no limitativo, a determinar el monto y/o la cuantía que representa lo no recuperado en pérdidas, los intereses que no han sido devengados por el monto y/o cuantía de lo no recuperado, los intereses no devengados por los valores pagados por el Fiduciario en concepto de Honorario Fijo Mensual y cualquier otro concepto financiero asociado.