Ricardo Roa: “En noviembre de 2018 se planteó que solo se bajaría 8.56% y no 17%”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El tema de las pérdidas de distribución de la ENEE ha generado un amplio debate.



Ricardo Roa, gerente de la Empresa Energía Honduras (EEH), conversó con El HERALDO sobre las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal eléctrica.

El contrato contemplaba bajar las pérdidas en 17% en siete años, ¿cree que EEH logrará esa meta?

No, prácticamente es imposible, ha habido una serie de incumplimiento del Estado; Coalianza tenía la obligación de realizar una auditoría, 90 días después del contrato, al sistema de pérdidas técnicas y no técnicas de distribución, la que nunca se hizo y ahí se sentaría la línea base de la situación real de pérdidas, tanto en la red como en el sistema de comercialización, como en el sistema comercial, a partir de las cuales se haría una revisión de las metas comprometidas y suscritas, que estaban hechas bajo estimaciones, bajo supuestos, razón por la que nunca se definió una línea base de manera estudiada y técnica.



¿Qué ocurrió con la revisión anual de las metas de reducción de pérdidas?

En el marco del contrato había la obligación de revisar entre las partes las metas, de revaluarlas y de replantearlas, ya que estimaron unas metas de crecimiento de la demanda difíciles a lo que se ha dado, y ese crecimiento descontrolado y desbalanceado ha generado un incremento en las pérdidas técnicas, que no ha permitido influir en el balance de energía que entrega el operador.

¿Ustedes plantearon esa situación al comité técnico del fideicomiso de revisar las metas de pérdidas?

Sí, en diciembre de 2018 le planteamos que cumpliendo EEH con su compromiso de invertir al cabo del año siete los 358 millones de dólares, solamente se alcanzaría una reducción de 8.56% y no de 17% de reducción de pérdidas.



El rescate financiero de la ENEE pasa por reducir las pérdidas aseguran varios sectores, ¿qué opina?

El problema de la ENEE no solo son las pérdidas de distribución, la empresa tiene deuda con los generadores de $605 millones, un rezago de inversión en distribución de $358 millones, no se han hecho inversiones en transmisión que alcanzan el billón de dólares, hay subvaloración de energía que entrega la ENEE, a lo que se agrega el subsidio de $50 millones anuales, todos esos son problemas no son atribuibles a la gestión de EEH.

