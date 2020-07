EEH pide 400 millones de dólares para cancelar contrato, dice CI-ENEE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para acceder a la cancelación del contrato suscrito con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Energía Honduras (EEH) le está exigiendo al Estado de Honduras el pago de 400 millones de dólares, confirmó este jueves Gabriel Perdomo, coordinador de la Comisión Interventora de la ENEE (CI-ENEE).

El titular de la Comisión Interventora de la estatal eléctrica a su vez dejó claro que velarán por los intereses del Estado y "no se dejarán amedrentar".

Además, expuso que EEH solo pretende realizar negociaciones que se traducirían en acciones perjudiciales en contra del Estado.

"EEH dice: estoy abierto a una negociación amistosa, estoy abierto a irme amistosamente, pero págame más de 400 millones de dólares”, detalló Perdomo

El funcionario además agregó que basándose en análisis de la CI-ENEE, al Estado solo corresponde pagar 30 millones de dólares a EEH.

"Si ellos se quieren ir amistosamente, eso es lo que podríamos pagar, pero no 400 millones de dólares”, arguyó.

Incumplimiento

Cuatro años después del contrato, la Empresa Energía Honduras ha incumplido los objetivos para los que fue contratada.



“Lo más grave es la reducción de las pérdidas, para el año tres que es el 2019, EEH tenía la meta de bajar las pérdidas no técnicas a un 21% pero hoy, al cierre de 2019 están en un 30%, es decir nueve puntos porcentuales por arriba de la meta establecida contractualmente” explicó Perdomo.

Además agregó “vemos muy difícil que si en cuatro años EEH no ha podido cumplir, en tres años que quedan del contrato no podrá revertir esta situación y aquí tenemos que ser muy claros con la población, cada punto de pérdidas no técnicas es una cantidad millonaria de dólares que afectan directamente al flujo de caja de la ENEE y no nos permite poder cumplir con nuestras obligaciones, por ejemplo con los generadores de energía”.



EEH interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra los interventores de la ENEE por abuso de autoridad, argumentando que quieren cancelar el contrato de forma abrupta.