Gráfico: Presupuesto General de la República se cuadruplicó en la última década

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de que los empresarios han pedido al gobierno ser más austero, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República se ha cuadruplicado entre 2010 y 2020 en Honduras.



Según datos oficiales analizados por EL HERALDO, el Presupuesto General ha crecido un total de 314 por ciento en los últimos 11 años.



Por ejemplo, en diciembre anterior, el Congreso Nacional aprobó el Presupuesto para este 2020 de 282,335 millones de lempiras, lo que representó un incremento de 20,657 millones de lempiras en comparación a 2019 que fue de 261,678 millones de lempiras.



"Creo que se debe manejarse a la baja, ya que estamos en desaceleración económica", dijo Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Incremento sustancial

En la última década, el gobierno hondureño hizo efectivo un aumento por un total de 214,105 millones de lempiras al Presupuesto General de la República, en función de que en 2010 se aprobaron 68,230 millones de lempiras, mientras que en este 2020 fue de 282,335 millones de lempiras.



En ese sentido, el empresario Luis Larach advirtió que el mundo está entrando en recesión y que ante la crisis no se puede seguir gastando deliberadamente



"Pedimos al Gobierno austeridad y eficiencia que son dos cosas importantes", precisó ante el aumento sustancial, que tuvo un repunte en 2013, lo que significó en aquel momento un 106.7 por ciento (85,139 millones de lempiras).

"Aumentos pero sin cambios significativos"

La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), Liliana Castillo, dijo a EL HERALDO que los aumentos en la última década no reflejan la verdadera capacidad económica del país.



"El crecimiento que estamos teniendo en Honduras no es inclusivo, esto no está llegando a las personas que realmente lo necesitan. Este crecimiento solo beneficia a las clases sociales más altas, entonces no refleja la verdadera situación ecónomica del país", consideró.

"Los incrementos no se pueden sostener. Siempre se tiene que recurrir a más endeudamiento porque no ajustan solo los ingresos del país porque hay muchas necesidades", añadió.



Honduras es de los países que más invierte en educación y salud a nivel latinoamericano, sin embargo, es uno de los que no ha logrado obtener resultados positivos en ambas materias.

"Es complicado porque se sigue invirtiendo y no se logran los resultados como uno espera", comentó Castillo. "Tenemos un alto nivel de analfabetismo y los hospitales siguen en condiciones pecarias".

Además, argumentó que los gastos del Estado no están de acuerdo a las necesidades. "Aquí pasa que se hacen cosas en los momentos que no son adecuados sabiendo que hay urgencias en otras cosas como en salud, educación y seguridad".