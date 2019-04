Honduras: Se acerca la renegociación de los contratos de energía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La renegociación de los contratos de energía eléctrica está cerca de comenzar. El objetivo es reducir los elevados precios que se les paga a un grupo de generadores por la energía que le venden a la Empresa Nacional de Energía

Eléctrica (ENEE).



A raíz de los costos de la generación, la estatal eléctrica está en una severa crisis financiera que compromete las finanzas del Estado de Honduras.



Por otra parte, impacta directamente en las tarifas que pagan los más de 1.8 millones de abonados a nivel nacional.



El presidente Juan Orlando Hernández adelantó que están por concluir los estudios financieros sobre los cambios que podría haber en los contratos.



Pidió a los empresarios involucrados ponerse la mano en la conciencia, pero a la vez advirtió que en caso contrario el gobierno tiene listo un grupo de abogados para buscar una salida a la situación.



“Tenemos listo un grupo de abogados, porque es parte de la seguridad jurídica del país, cuando no se puede sostener un contrato que en otro país a todas luces tiene precios diferentes”, advirtió el mandatario.



En Honduras, el 70% del valor de la tarifa tiene que ver con el precio de la generación y un 12% son para distribución (lo que corresponde a la Empresa Energía Honduras) y el resto 18% es por pérdidas que tiene la ENEE.



Acuerdo con el FMI

Las finanzas de la ENEE están en rojo, ya que desde 2006 a la fecha ha acumulado un déficit cercano a los 60,000 millones de lempiras, equivalente a 2,500 millones de dólares.



Si la empresa no logra aumentar los ingresos, es el gobierno central quien paga las deudas, pero una deuda tan grande que es mayor al 50% de los impuestos que percibe el Estado al año.



De no alcanzar un acuerdo con los generadores, la única opción del gobierno es seguirse endeudando para pagar a los generadores, lo que trae como consecuencia inestabilidad macroeconómica al país, explican economistas.



Los empresarios han reiterado que están anuentes a las negociaciones, siempre y cuando se respete la seguridad jurídica para los que han invertido en el sector energético.



La reestructuración del sector energético, no solo de la ENEE, es la principal condición para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Inicialmente dependerá del plan de acción que está presentando actualmente el coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, a la misión del FMI en el país.



Tábora comentó que cuando sea el momento correcto se sentarán con los todos los sectores involucrados, no solo con los generadores.