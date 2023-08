Yustin Arboleda responde si es un fracaso la eliminación de Olimpia y su participación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Yustin Arboleda no hace drama por la eliminación del Olimpia en las primeras de cambio de la Copa Centroamericana. Es consciente de lo que significa quedar fuera en fase de grupos por la exigencia de lo que representa el club albo, pero no lo considera como un fracaso.

Un poco reflexivo, un poco triste, pena no porque al final es un deporte, el sentir de la afición es el mismo nuestro, con mucha tristeza por no haber conseguido el objetivo de avanzar a la siguiente fase, pero también entendemos que esto es fútbol, es una plantilla de jugadores que ha brindado mucha alegría a la institución y a la afición en los últimos años y por supuesto el deseo de seguir ganando, compitiendo, pero también está el sentir de uno como jugador que al frente tenes adversarios que se preparan para conseguir los mismos objetivos que tu te trazas, eramos 20 equipos en la competencia, hoy quedan solamente ocho, uno de esos va a ganar la competencia. Obviamente nos hubiera gustado seguir avanzando, pero es lo que pasó, ahora levantar cabeza y seguir hacia adelante.

Es complicado porque estar en una institución como Olimpia te demanda siempre estar compitiendo, disputando en los torneos internacionales, estar en lo más alto del torneo local y cuesta bastante, no es ni la primera vez que lo hemos vivido en nuestra carrera como jugadores de fútbol. Hay que aprender a convivir con ello, no es fácil jugar en Olimpia, es difícil mantenerte en una institución como la de Olimpia. Yo que soy extranjero puedo decir que a veces se critica más a Olimpia cuando queda eliminado de alguna competencia internacional que a la misma Selección, eso te marca algo que realmente es una institución grande e histórica, pero nosotros que estamos en el actual plantel hemos sido parte de esa gran historia, eso nos da un poco de tranquilidad y nos marca la pauta que hemos hecho las cosas bien y que lastimosamente esta vez se nos fue. En el fútbol no siempre vas a ganar, si fueras a ganar siempre tanto en el fútbol como en la vida pues todos fueramos unos ganadores, pero yo a veces es más lo que uno pierde en la vida o en el fútbol que lo que realmente gana, hoy nos tocó perder a nosotros, hay que estar con la mente tranquila que lo diste todo, no se dio para seguir avanzando, no queda de otra que levantarte y seguir día a día luchando, tratando de conseguir tus metas y tus objetivos.

La exigencia de la afición, entre más gana, más exige, se acostumbra y ya después no acepta perder...

Lastimosamente sí. Yo me acuerdo que los primeros tres años míos acá en Honduras, Olimpia no ganaba nada y se le exigía, el fanático exigía al jugador, a la directiva. Llegó el profe Pedro y toda esa historia después de tres años y medio de sequía terminó. La gente se ha acostumbrado a que sea un equipo ganador, compite, que afuera representa bien al país, que le competis y ganas a los equipos de México, a los de la MLS, que disputas en Centroamerica y sos el vigente campeón, hasta hoy somos los vigentes campeones de la Liga Concacaf, el día que termina la actual Liga hasta ahí dejaremos el título, pero hasta hoy somos los vigentes campeones. Eso te demanda que estas en una institución muy exigente, que no te permite este tipo de circunstancias, eliminaciones, pero también uno entiende el sentir del fanático, yo pienso que el verdadero fanático está siempre, va al estadio, apoya, independientemente del resultado, obviamente el fanático siempre quiere ganar, pero a veces aunque pierda te reconoce el esfuerzo que hiciste.

También hay un grupo de periodistas que se encargar de prolongar más las situaciones, hoy el mundo que vivimos de las redes sociales se hace todo más complicado, más viral, pero uno cuando toma la decisión de ser futbolistas tiene que saber que las críticas van a estar, las críticas son válidas hasta un límite, eso a mi no me molesta, las críticas las he tenido en toda mi carrera y las tienen los grandes jugadores a nivel mundial. Nosotros trabajamos día a día, no le robamos nada a nadie, no le debemos nada a nadie, tenemos nuestra conciencia tranquila y seguiremos trabajando para conseguir los objetivos.

La gente no está atacando al equipo como en otras ocasiones...

¿Sabes qué es lo que pasa? Realmente el aficionado olimpista estará inconforme y todo, pero no es el que está “chispeando” en las redes sociales, sabemos que son fanáticos de otros equipos y es normal porque ese es el rebane de ellos entre fanáticos, el aficionado del Olimpia nos ha mostrado todo el respaldo y más ayer, nos hicieron sentir su apoyo independientemente de las circunstancias que sabíamos que era difícil poder alcanzar la clasificación, el aficionado apoyó hasta lo último.

La afición sale consicente que ustedes lo entregaron todo en la cancha..

Eso al final que solo el aficionado olimpista lo hace, he visto que ni en la Selección, cuando tuvo momentos difíciles en la eliminatoria pasada no fueron a apoyar, en cambio el aficionado olimpista fue al estadio, compro su boleto, nos apoyó de principio a fin, terminó el partido y nos aplaudieron, para nosotros eso tiene mucho valor, estamos en una gran institución con una gran hinchada que independientemente de los jugadores o el cuerpo técnico que está, ellos son el sentir de un escudo, el aficionado va a estar siempre siendo aficionado de su club.

¿Cómo se ha tomado en el interior del equipo, como un fracaso?

Para nosotros no es fracaso. Para mí una persona fracasada es alguien que no intenta hacer nada por su vida, es alguien que pasa los días y todo es igual para es persona. Para nosotros es duro quedar eliminados, nos pone tristes, pero debemos entender que formamos parte de un deporte, o ganas o perder, hoy nos toco perder pero no es el final del mundo, ahora nos toca aguantar la crítica y prepararnos para lo que viene, es lo que queda, de nada sirve quedarnos lamentando y tratar de no levantarnos. Ya estuvo, ya pasó, ahora sacudirnos y seguir adelante, esto es Olimpia y el día sábado tenemos un partido importante (vs Vida), hay que ganarlo, hay que ganar la Liga, no va a ser fácil pero tenemos esa obligación de ganar la Liga, el olimpismo no se cansa de exigir, si ganas la 36 quieren la 37, si ganas la 37, la 38, si ganas torneo internacional el siguiente también se quiere y eso es bueno para uno de jugador porque te exige también que cada día tenes que preparte mejor para estar a la altura cuando te toca.

Motagua es el único equipo hondureño clasificado a la siguiente instancia, ¿desde qué perspectiva se puede analizar eso?

Yo lo miro desde la perspectiva, como el profe Pedro lo dice mucho y lo reitera, el periodismo hondureño es el principal destructor del fútbol hondureño, así de sencillo. No se valora al fútbol hondureño, en Honduras hay jugadores buenos, la liga hondureña es difícil y te lo digo yo que he jugado en varias ligas, pero siempre estamos diciendo que el fútbol de Honduras no sirve. Hay muchas cosas por mejorar, que se han ido mejorando poco a poco y eso es bueno para la Liga Nacional, pero no se puede medir de que si quedas afuera o entraste a un torneo, sos mejor o peor que cierta liga. A mi nadie me va a decir, porque jugué dos años y medio en Panamá, que la Liga panameña es más fuerte que la hondureña, ni la guatemalteca ni la de Nicaragua, hay cosas por mejorar.

El representar un equipo, a un país, qué te puedo decir, eso no marca de que el fútbol de ese país está superior a otro, nosotros somos los actuales campeones de la Liga Concacaf y yo no sé si el fútbol hondureño es mejor que el costarricense porque nunca he estado en el interior de ese fútbol. Si vamos a hablar del fútbol de Costa Rica yo puedo decir Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, acá en honduras tenemos Olimpia, Motagua, Marathón y Real España, estamos cuatro y cuatro, pasa mucho por los momentos, el fútbol hoy en día ha cambiado mucho, se hace difícil. Hoy River Plate que es uno de los mejores equipos de Sudamérica está eliminado de la Copa Libertadores y por eso no es que el fútbol de Bolivia, que un equipo boliviano avanzó, está por encima del fútbol argentino, para nada, avanzó un equipo de Paraguay, no me van a decir que está arriba del fútbol de Brasil porque eliminaron un equipo brasileño. Hay que preparse cada día, seguir mejorando en las falencias que hay y seguir todos aportando para que el fútbol de Honduras se siga fortaleciendo cada día más.