Javier Portillo tras su salida del fútbol profesional: “Me retiré de buena manera y jugando”

Portillo se caracterizó por su polémica al momento de sus declaraciones y ahora lo sigue haciendo tras su reacción en la previa del duelo Olimpia vs Xelajú de Guatemala.

El “Pulgarcito” no dejó claro su nueva tras dejar las canchas profesionales y su marcha del fútbol profesional en Honduras.

“Más no le puedo pedir al fútbol, me retiré de buena manera y jugando, yo no quería retirarme dando lástima y ahora nos toca seguir jugando burocráticamente”, le contó a Luis Cálix.

Al momento de ser consultado por las posibilidades que puede tener el Olimpia de Pedro Troglio en la Copa Centroamericana, donde no depende de ellos mismos.