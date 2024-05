Gabriel Araújo y su dardo tras derrotar a Marathón: “¿quién va a remontar?

Mientras se transportaba en el autobús rumbo a Tegucigalpa, el brazuca iba junto con la copa 38 obtenida en el Yankel Rosenthal.

Observó la presea y preguntó de manera sarcástica: “¿Quién va a remontar? ¿Remontada? No, no, no... seguí durmiendo mi amor”, mencionó en video difundido en redes sociales.