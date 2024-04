Gabriel Araújo es contundente tras perder el liderato: “Importa salir campeón”

“Estoy trabajando para ser titular, todos los que están en la banca deben estar listos porque les puede tocar jugar. Trabajo mentalizado que voy a entrar y haré algo, hice el tiro libre que ayudó bastante”, agregó.

“Me gusta jugar de titular y ayudar al equipo, no todos quieren estar en la banca siempre, pero donde me toque jugar daré lo máximo de mí. En los equipos donde estuve jugué en todas posiciones, de contención, lateral... donde me lo pida el entrenador”, resaltó Araújo respecto a su rol de ‘todocampista’.

Previo a su ingreso en el tramo final, Gabriel Araújo se frustró ya que retardaron su cambio hasta en tres ocasiones, pero el brasileño admitió que poco le importó esperar.

“Obvio me frustré porque tenía ganas de entrar, pero Chirinos quería una pastilla para correr un poco más, no me molesta eso. Entré en lugar de Pinto que estaba jugando bien, uno debe estar para el equipo, no para la persona”, apuntó el zurdo.