Alajuelense rescata empate ante Xelajú y deja todo para la vuelta en la final de Copa Centroamericana

Alajuela, Costa Rica.- La Liga Deportiva Alajuelense y el Xelajú igualaron 1-1 en el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana 2025, en un emocionante choque celebrado este miércoles en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, Costa Rica. El encuentro fue vibrante desde temprano, especialmente para el conjunto manudo, que desperdició dos oportunidades claras desde el punto penal. Primero fue Joel Campbell, quien al minuto 12’ erró el lanzamiento que pudo abrir la cuenta. Más tarde, al 30’, Celso Borges también falló desde los once pasos, desatando malestar en la afición local.

La visita fue más efectiva en sus oportunidades y golpeó primero. Al 52’, Antonio "Chucho" López ejecutó con frialdad un penal para Xelajú, adelantando a los guatemaltecos y dándole un valioso gol como visitante. Sin embargo, Alajuelense reaccionó y encontró el empate en la segunda mitad. Al 67’, Ronaldo Cisneros empujó la pelota tras un centro raso de Pikachú Hernández, desatando la celebración en el Morera Soto y dejando la serie abierta para el desenlace definitivo.

Con el empate, la llave continúa totalmente viva y todo se definirá en el partido de vuelta, donde Xelajú contará con la ventaja de haber marcado fuera de casa, de acuerdo con el reglamento de la competición. La serie se cerrará el miércoles 3 de diciembre, cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. Ahí, ante su afición, el cuadro chivo buscará coronarse, mientras que Alajuelense intentará conquistar el título de visitante.

Reglamento de la final