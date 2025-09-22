  1. Inicio
  2. · Deportes

Xabi Alonso se refiere a la entrega del Balón de Oro

Xabi Alonso atendió a los medios previo al partido del Real Madrid ante el Levante y contentó pregunta sobre la entrega del Balón de Oro

  • 22 de septiembre de 2025 a las 10:13
Xabi Alonso se refiere a la entrega del Balón de Oro

Xabi Alonso esquivó la pregunta sobre la gala del Balón de Oro y mostró poca importancia.

 Foto: EFE

Madrid, España.- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, rehuyó hablar del Balón de Oro, que se entrega este lunes con Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (Barça) como favoritos, al asegurar que “no es” su “tema” opinar de a quién se lo daría.

“Ya veremos qué pasa. Veo mucho fútbol, pero no es mi tema. no tengo que votar, veremos después de la gala quién es el galardonado. No lo he pensado demasiado”, dijo en rueda de prensa.

Real Madrid recibe buena noticia antes de enfrentar al Levante por LaLiga

Además, Xabi Alonso no quiso entrar a valorar la filosofía del Real Madrid de no acudir a la gala, después de que la pasada temporada no fuera Vinícius el ganador, como se preveía hasta horas antes del evento.

“Mañana tenemos partido contra el Levante, y cada partido es muy importante. Mi cabeza está sólo en el Levante”, señaló.

Balón de Oro 2025: hora de la entrega, canal que transmite la ceremonia

Un partido ante el Levante, el martes en el Ciutat de Valencia (1:30 PM), que le llega al Real Madrid con pleno de victorias en los seis partidos disputados -cinco en Liga y uno en ‘Champions’.

“Estamos mejor, en el camino. Todavía podemos estar mejor. En fase de construcción de pilares y fundamentos todavía. Son cinco partidos de Liga, uno de ‘Champions’, no es nada; tenemos que tener la ambición de querer más y de ser constantes en el fútbol”, declaró sobre el momento de su equipo.

“Lo que ha pasado ya está y toca seguir. Siendo realistas de que estamos en una fase de construcción, mientras los resultados ayudan a ver que es un camino bueno. El equipo tiene que estar unido y jugar de manera colectiva para que todos se beneficien de ello”, añadió.

Además, ponderó a un Levante del que destacó el estado de forma de sus delanteros y su juego por las bandas.

“Cualquier visita es complicada. El Levante ya jugó bien contra el Betis también, contra el Barcelona le puso muchas dificultades, con un entrenador muy competitivo. Mañana tendremos que jugar con calidad, ritmo, concentración... y estar preparados para lo que tenemos que hacer”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias