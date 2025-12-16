Xabi Alonso, sobre caso Negreira: “Por el bien del fútbol, que se sepa la verdad”

“Primero, compartimos la postura del club y del presidente. Y la defendemos. Ahora es difícil responder, habría que tirar de hemeroteca. Por el bien del fútbol, que se sepa la verdad de lo que ha habido”, dijo en rueda de prensa.

Madrid, España .- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid , compartió el discurso del presidente del club, Florentino Pérez, en el que pidió "justicia" en el 'caso Negreira' en su discurso en el encuentro navideño con los medios de comunicación, y el técnico abogó que, “por el bien del fútbol, se sepa la verdad”.

Una comparecencia en la que “no” quiso “entrar”, al ser preguntado específicamente por ello, sobre si el caso Negreira mancha los títulos del FC Barcelona durante ese periodo, y en la que aseguró que en el extranjero existe sorpresa porque no haya consecuencias ni responsables.

“Hay de todo. En todas las ligas hay árbitros con diferentes personalidades. Y, como humanos todos, hacen errores. Aquí hay un caso que hay que investigar. Lo que ha sucedido aquí, en el extranjero sorprende muchísimo que no haya ninguna consecuencia y ninguna responsabilidad. Es importante que se sepa lo que ha pasado porque no es muy normal”, comentó.

Por otro lado, se refirió al comunicado de La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) en el que rechazaron las declaraciones de Florentino Pérez . “Es legítimo que cada uno defienda sus intereses y quiénes se sientan perjudicados alcen la voz y hagan lo que consideren que es justo. Y nosotros hacemos exactamente eso”, declaró.