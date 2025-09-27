  1. Inicio
  2. · Deportes

Xabi Alonso da la cara y da los puntos del por qué cree que perdieron ante el Atlético

Xabi Alonso dijo que el Atlético de Madrid fue justo ganador del partido ante el Real Madrid por LaLiga

  • 27 de septiembre de 2025 a las 13:32
Xabi Alonso da la cara y da los puntos del por qué cree que perdieron ante el Atlético

Xabi Alonso no pudo con su Real Madrid en el clásico ante el Atlético.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, dio la cara pese a la derrota de su equipo y dio detalles del por qué cree que no fueron capaces de superar al Atlético de Madrid.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, reconoció la victoria "merecida" del Atlético de Madrid en el derbi madrileño (5-2), declaró que "es una derrota muy dura", que "éste no es el nivel" que quieren dar y que el Atlético les ha "penalizado merecidamente".

Lo que dicen los medios y periodistas luego de derrota del Real Madrid ante el Atlético

"Será difícil olvidar esta derrota. Es sin duda muy dura y nos hace responsables. Este no es el nivel que queremos dar. Empezábamos un nuevo partido tras el descanso, después del 2-2 estábamos en el partido, aunque en general el juego no estaba siendo bueno. Luego vinieron el penalti y la falta, pero no hemos estado bien y nos han penalizado merecidamente porque no hemos merecido más", dijo el entrenador del Real Madrid .

"Veía que no estábamos a nuestro mejor nivel y eso es lo que echaba en falta. No estamos contentos de cómo hemos jugado hoy, pero tampoco queremos olvidar de dónde veníamos. Hay que volver al camino correcto. Estamos empezando la liga y dentro del progreso y la construcción que llevamos hay días duros. Esto es fútbol. La clave está en ver cómo reaccionamos. No seríamos inteligentes si no somos capaces de sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy", manifestó.

Real Madrid fue goleado por Atlético y los memes no podían faltar; disfruta el Barcelona

El Real Madrid llegaba de ganar sus primeros seis compromisos de este torneo de LaLiga de España y en su primer clásico lo perdieron contra el Atlético.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias