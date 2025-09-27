  1. Inicio
Lo que dicen los medios y periodistas luego de derrota del Real Madrid ante el Atlético

El Real Madrid de Xabi Alonso no pudo ante el Atlético de Madrid y fue goleado por LaLiga, los medios y periodistas reaccionaron

  • 27 de septiembre de 2025 a las 11:47
Mundo Deportivo, diario blaugrana: "El Atlético de Madrid le mete una manita al Real Madrid".
MisterChip: "Histórico. El Atlético de Madrid le ha hecho una manita al Real Madrid en un partido oficial por primera vez en 75 años".
INVICTOS compartió los goleadores que le anotaron al Real Madrid en el Cívitas Metropolitano.
MARCA compartió una bronca de Kylian Mbappé tras el pitazo final en el partido que perdió Real Madrid por 2-5.
INVICTOS agregó que el FC Barcelona se puede poner líder de la Liga de España.
EL PAÍS: "Atlético golea al Madrid y rompe la racha de victorias del club blanco".
MARCA compartió el rostro de amargura de Xabi Alonso tras el 5-2 recibido ante Atlético de Madrid.
MisterChip: "El Real Madrid no concedía +5 goles en un partido de la Liga contra un rival que aventajaba en nueve puntos en la clasificación".
"Manita y adiós al paso perfecto del Real Madrid", tituló INVICTOS.
