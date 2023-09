Técnico de El Salvador, Hugo Pérez, tras perder contra Trinidad y Tobago: “No tenemos absolutamente nada”

Hugo Pérez deja en claro que no renunciará a su cargo ante la Fesfut (Federación Salvadoreña de Fútbol), pero aclaró que si la SIC (Comité de regulación de la Fesfut) indica que no lo quiere en su función, él no estará a la “fuerza”.

“No soy un cobarde, estoy aquí para ayudar, pero mañana o pasado mañana, mi jefe es la normalizadora, y si ellos dicen que me tengo que ir, no hay problema. Lo que te puedo decir es que ningún jugador que he tenido en mis últimos dos años te puede hablar mal de nosotros y que no trabajamos. Le hemos dado cosas que la selección no tenía jamás ni soñando, hemos tenido que salir a buscar”, agregó.