Vida presenta a su nuevo mediocampista Carlos ‘Guillet‘ Peña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carlos ‘Guillet‘ Peña fue presentado este mismo miércoles como nuevo futbolista del Vida de La Ceiba, a donde llega el mediocampista mexicano con mucha ilusión y prácticamente a mitad del Torneo Apertura 2022.

El jugador de 32 años arribó en horas de la mañana a San Pedro Sula, de ahí fue trasladado por personal del club cocotero a La Ceiba y horas después se realizó su presentación por medio de los directivos Héctor ‘Lin‘ Zelaya y Jairo Martínez.

“Le damos una bienvenida al país a Carlos, muchos éxitos. Para nuestro club el crecimiento del equipo, don Luis Cruz ha hecho un gran esfuerzo de tener un jugador de la calidad de Carlos Peña y vamos a tener la oportunidad de sacarle el provecho en la parte futbolística y él nos ha expresado esa gran voluntad y el desarrollo de su juego, los que miramos el fútbol mexicano, lo conocemos muy bien. Esperamos ‘Guillet‘ que la estadía en nuestro país sea de mucho éxito”, dijo ‘Lin‘ Zelaya, director deportivo del Vida.

El número que usará

Acto seguido, ‘Guillet‘ Peña posó con la camiseta del Vida y usará el dorsal 21 en su espalda. El jugador azteca se puso la indumentaria y se mostró muy alegre por esta nueva aventura.

“Siempre me entrego al máximo en cada entrenamiento, cada partido, pero siempre es el entrenador el que decide, él va a decidir si me ve bien o mal, si entro de cambio o de titular, lo que me toca es dejar todo en el campo y el tiempo lo dirá”, comentó en referencia a cuando podría debutar con los cocoteros.

Motivado por la nueva oportunidad que se le presenta. “Siempre he tomado las oportunidades que me ha dado la vida, tanto del fútbol como fuera del fútbol, a mi nunca me gusta juzgar a la gente y nunca lo voy a hacer, si la gente me quiere juzgar no pasa nada, estamos en un país libre. Yo salí a los 13 años para hacer lo que me gusta, jugar fútbol, eso lo voy a seguir haciendo y cada playera que me pongo la sudo a muerte”.

Por qué decidió venir al Vida

“El proyecto, el hambre que tienen de sobresalir, como me lo planteraron, como ven a la persona, obviamente cuenta mucho el futbolista y cuando es así, como no regresar ese favor, hacer historia en este país, soy un jugador de retos, los he tenido en toda mi carrera, va a ser un reto más y disfrutar un equipo más”.

¿Conocía al Vida?

“No conocía mucho del equipo Vida ni tampoco los demás equipos, la verdad. Conocía el fútbol hondureño por la Selección y uno que otro partido que pasaban de la Concachampions. Cuando se me hizo la propuesta me puse a ver el equipo, los jugadores, la afición, la ciudad y todo eso, luego me plantearon el proyecto y eso me motivo para estar acá”.

Cuándo debutará

“Yo voy a tratar lo más rápido posible para que el entrenador pueda utilizarme, el tiempo lo dirá”.

“El campeonato, los equipos que nada más buscan salvarse del descenso, estar a media tabla, se escucha mal, pero es mentalidad mediocre. Aquí se me menciono el campeonato, hacer bien las cosas, de seguir con un gran proyecto, ir creciendo, marcar historia en este país y porque no fuera del país”.

¿Espera retirarse en Honduras?

“No pienso en eso, yo pienso en divertirme, si el tiempo dice que en cuatro meses no puedo dar más, paro y no habrá problema, pero tengo 32 años y quiero seguir jugando hasta que el tiempo aguante”.

Promesa a la afición cocotera

“Primero que nada, agradecerles por el apoyo. Prometerles que voy a dejar todo en la cancha, no va a quedar nada en mi, ir partido a partido”.

Por qué los mexicanos no vienen a jugar a Honduras



“La verdad ahí quedó mal. A veces hay unos que les llena un proyecto mejor en otro equipo, no quiere salir de su país, la economía, todo eso. Yo soy un jugador que he estado en varios países y el día que me retire podré decir que jugué en tal país”.