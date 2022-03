Victoria visita a Real Sociedad con la misión de llegar a la cima del Clausura

TOCOA, HONDURAS.- En medio del calor de Tocoa, la Real Sociedad, estacionada en último lugar, tiene la complacencia de recibir al poderoso Victoria, que anda en busca de llegar al primer lugar de la tabla de posiciones del torneo Clausura de la Liga Nacional.



Los locales en su escenario, el Estadio Francisco Martínez Durón, quieren imponer respeto con un juego seductor que los empujaría a salir del último lugar con 11 unidades.



VEA: Real España vence a Platense y logra su séptimo triunfo al hilo que le permite ser líder del Clausura



Sin embargo, sin mucho que perder, no aspiran ni a estar en Liguilla, pero no se pueden descuidar porque como escolta tienen a Platense, que tiene 10 puntos menos en la tabla general (17) y los podría complicar con el descenso.



Por su parte, los ceibeños están acostumbrados a faltar el respeto en casas ajenas y de la mano de Salomón Názar se postulan como favoritos para este encuentro.



ADEMÁS: Honduras de El Progreso le amargó la ‘fiesta’ a la UPN con empate en los últimos minutos



Victoria llega con 18 puntos que los ubica en el tercer sitio, pero en caso de ganar llegaría a ser primeros, pero también dependerá del resultado Olimpia vs. Marathón, quienes juegan esta tarde en la capital.



Mientras tanto, los de Tocoa y La Ceiba jugarán la tarde de este domingo a las 3:30.



DE INTERÉS: Auditoría expone fallos administrativos en la Liga Nacional; Honduras Progreso y Real Sociedad van camino a perder los puntos