Honduras de El Progreso le amargó la ‘fiesta’ a la UPN con empate en los últimos minutos

DANLÍ, HONDURAS.- Con un amargo empate 1-1 para los Lobos de la UPN, pero feliz para el Honduras de El Progreso, este sábado arrancó, en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, la jornada 11 del Clausura 2022 de la Liga Nacional.



Los goles para los ‘Lobos’ fueron obra de Rembrandt Flores (8’) y César Guillén.



Por el lado de la visita anotaron Erick Andino (44’ y Selvin Guevara (84’).



La UPN se puso a ganar en menos de diez minutos cuando Rembrandt no perdonó desde el manchón penal, tras una clara falta dentro del área que no dudó en sancionar el árbitro Said Martínez.

El conjunto ‘arrocero’ no se quedó de brazos cruzados y buscó rápidamente el empate, pero sin suerte. Cuando todo parecía que la primera mitad acabaría con la ventaja de los locales, apareció Erick Andino para conectar con la pierna un cabezazo desviado y mandar el balón al fondo de las redes.

Para el complemento, Honduras de El Progreso parecía que estaba cómodo con el empate y lo pagó caro. César Guillén, que había ingresado de cambio, anotó el segundo tras una buena asistencia de Juan Ramón Mejía. El capitán bajó un centro desde la izquierda y se la puso en bandeja de plata a Guillén que disparó cruzado.



Mientras la UPN dominaba en los últimos instantes, vino un error que Selvin ‘Pibe’ Guevara aprovechó para marcar el segundo de su escuadra y poner tablas definitivas en el estadio Marcelo Tinoco al 84.

Con este resultado, la UPN se mantiene en el octavo lugar de la tabla con 12 unidades y registra solo tres triunfos, tres empates y cinco derrotas.

Por su parte, el Honduras de El Progeso es ahora el sexto de la clasificación con 14 puntos y tiene cuatro victorias, dos empates y cinco caídas.

En la próxima jornada, que se jugará tras la fecha FIFA, la UPN se medirá de visita frente a Platense mientras que Honduras de El Progreso recibirá en casa a la Real Sociedad.



