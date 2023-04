“Presenten pruebas, sino es pura difamación”: Victoria tras acusación de amaños

“Yo como persona no me he caracterizado por amaños o por algún tipo de fraude. Si yo no juego no es por amaño es porque son decisiones técnicas y se respetan. Los rumores que se escuchan no es cierto, no me han hecho ninguna llamada, solo son malos comentarios”.

Marlon “Machuca” Ramírez

“No es nada fácil aceptar estos comentario de la gente. Ayer en la noche me llegó un mensaje de una página y sinceramente me río de lo que dice porque no es cierto”.