José Mendoza: “He pasado por equipos donde no hay ni agua”

Y continuó: “Vamos a esperar que termine esto, estamos ahorita enfocado en lo que es la parte final del torneo y esperar a que termine y ahí poder hablar con la familia y poder tomar una decisión. La verdad que como te digo, acá tengo muchos compañeros, me siento bien, me han tratado muy bien y me siento feliz acá, entonces eso es muy importante. Cuando uno está feliz quiere seguir, pero también está esa parte que tú dices de poder estar jugando y poder demostrar lo que uno ha ganado como experiencia con su capacidad y como ha evolucionado, entonces esperemos que termine el torneo”.

“Bueno, debuté en el 2010, estamos en 2023, fueron 10 años que me tomaron para llegar al mejor equipo de Honduras. Ahora que estoy acá tengo que disfrutarlo, muchos dicen que puede ser que estoy conforme, pero estoy en el mejor equipo de Honduras, mira estas canchas, estas instalaciones, he pasado por equipos donde hemos entrenado prácticamente en cemento y es difícil. Entonces, acá tengo todo, uno cuando tiene todo tiene que ser feliz, no puedo estar mal. Yo creo que sí, uno quiere jugar y por eso trabajo día a día y lo importante de aquí es que, yo en lo personal abuso de los entrenamientos con la calidad de compañeros que tenemos”.

Mendoza es claro que estar en Olimpia es un gran privilegio y comparó las duras situaciones que tuvo que vivir en otros clubes de la Liga Nacional.

“Lo bueno es que haya pasado por todos los equipos. A mí nadie me va a contar lo que se puede vivir, por ejemplo, ahorita en Vida, en El Progreso, en Real Sociedad, es difícil estar hablando de descenso. Yo he pasado por eso, he pasado por equipos donde no hay ni agua, entonces yo veo todo eso, o sea, he pasado momentos duros y acá gracias a Dios lo tenemos prácticamente todo, estamos en el mejor equipo, hay todo, una buena logística, buenas canchas, peleamos por lo más importante, entonces es de poner la balanza, qué es lo que uno quiere. Yo bien podría estar jugando, podría decirse que en Honduras Progreso podría estar jugando aunque nada te garantiza que hubiera sido así”, explicó el guardameta de Olimpia.