Marathón rescata polémico empate ante UPN y podría perder el liderato del Apertura

Choluteca, Honduras.- En la mañana de este jueves, Olimpia y Olancho FC igualaron en un partidazo frenético que se reanudó luego de que un diluvia azotara la capital del país. Potros acarició el triunfo sobre el final y Édrick Menjívar se agigantó de manera espectacular. Horas más tarde, Lobos UPNFM y Marathón también nos regalarían un duelazo en Choluteca, que tuvo tintes polémicos bajo la dirección arbitral de Selvin Brown. El duelo culminó 2-2. Alexy Vega no fue convocado tras cuadro vital.

Los primeros minutos del compromiso empezaron con la disputa del balón en el mediocampo. César Samudio y Celio Valladares fueron espectadores durante la primera media hora del juego, pero en los minutos siguientes llegaron las emociones. En el 27', al igual como lo hizo ante Motagua, el juvenil Juan Martínez abrió la lata en el marcador luego de colgar un enorme testazo que se metió al costado superior derecho de la portería del panameño César Samudio. El novato levantó a la poca afición que llegó al Estadio Emilio Williams.

Pero la respuesta del cuadro verdolaga no se hizo esperar. Félix García, que estaba ejecutando un gran partido en Choluteca, cometió el grave e infantil error de derribar a Jaylor "Kalushita" Fernández en el área de la manada. Messiniti no perdonó y engañó a Valladares para el 1-1 en la primera etapa. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el complemento se volvió a mover el marcador en los primeros minutos. Otra vez la manada se adelantó en el compromiso a través de José Raúl García que no le temblaron los pies por la vía del penal en el 52'. Cuatro minutos después la polémica se hizo presente en favor en Choluteca. Selvin Brown señaló como penal una falta inexistente contra el argentino Brian Farioli que cayó en el área estudiante y el juez central no dudó en señalar la pena máxima. Damín Ramírez cobró el cheque al portador para el 2-2 en el Emilio Williams. En el último suspiro Messiniti falló espantosamente en el arco de Valladares

El verde, con este resultado, perdió la oportunidad de estirar la ventaja en el primer lugar al sumar 19 unidades. Lobos, por su parte, es séptimo con 13 unidades en la tabla de posiciones del Apertura 2025.

