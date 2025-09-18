Diego Vázquez es fichado por equipo de la primera división de Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- El entrenador Diego Martín Vázquez tendrá una nueva aventura en el fútbol de Centroamérica tras salir del Motagua en pleno Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.
Vásquez ha sido anunciado como nuevo mandamás del Marquense, equipo de la primera división de Guatemala.
El estratega sudamericano llegó a un acuerdo con el conjunto chapín que marcha en la novena posición tras sumar 11 puntos en 10 partidos. De esta manera, Vázquez alista maletas para marcharse al conjunto guatemalteco.
Diego Vázquez dirigirá a su tercer equipo en Centroamérica tras su pasado con el Motagua (Honduras) y Puntarenas (Costa Rica), además de dirigir a la Selección de Honduras en la Copa Oro y Nations League de Concacaf 2023-2024.
"Con el corazón lleno de orgullo, le damos la bienvenida a la manada... ¡Diego Vázquez! ¡Nuestra casa ruge más fuerte con la llegada de nuestro Director Técnico! Con una trayectoria llena de éxitos y un gran conocimiento del fútbol... ¡llega a encender la esperanza de toda una afición que sueña con la gloria!", informó Marquense en sus redes.
Marquense peleó descenso en el Torneo Clausura 2025 bajo el mando del costarricense Hernán Medford, quien salvó al club chapín y lo llevó a pelear liguilla con una plantilla donde estaba el hondureño Junior Lacayo.
El mandamás fue destituido de Motagua el 11 de agosto tras caer en los tres primeros juegos del Torneo Apertura.