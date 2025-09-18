Diego Vázquez es fichado por equipo de la primera división de Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- El entrenador Diego Martín Vázquez tendrá una nueva aventura en el fútbol de Centroamérica tras salir del Motagua en pleno Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Vásquez ha sido anunciado como nuevo mandamás del Marquense, equipo de la primera división de Guatemala.

El estratega sudamericano llegó a un acuerdo con el conjunto chapín que marcha en la novena posición tras sumar 11 puntos en 10 partidos. De esta manera, Vázquez alista maletas para marcharse al conjunto guatemalteco. Diego Vázquez dirigirá a su tercer equipo en Centroamérica tras su pasado con el Motagua (Honduras) y Puntarenas (Costa Rica), además de dirigir a la Selección de Honduras en la Copa Oro y Nations League de Concacaf 2023-2024.