¡Uno más! PSG confirmó el fichaje de un nuevo jugador para la próxima temporada

El joven jugador asiático llegó al fútbol español en 2011 para incorporarse a la academia del Valencia, club con el que debutó en octubre de 2018 cuando aún no había cumplido los 18 años.

Es el cuarto fichaje del PSG para la próxima temporada, tras los del español Marco Asensio (Real Madrid), el central eslovaco Milan Skriniar (Inter de Milán) y el centrocampista defensivo uruguayo Manuel Ugarte (Sporting Portugal).

El PSG presentó el pasado miércoles a su nuevo entrenador, el exseleccionador español Luis Enrique, que espera aún la llegada de nuevos fichajes y, sobre todo, resolver la situación de su estrella Kylian Mbappé, que no quiere renovar su contrato que finalizará dentro de un año, una decisión que no acepta el club, que ha anunciado que venderá al frente este mismo verano boreal si no amplía el compromiso con el club.