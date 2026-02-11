  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé

Así marcha la lucha por la bota de oro en el fútbol europeo; sorpresa con el liderato

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 17:59
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
1 de 21

La actividad de este miércoles dejó movimientos en la tabla de goleadores de Europa. Así marcha la carrera y sorpresa por el liderato.

 Fotos: Cortesía.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
2 de 21

19. Ferran Torres (FC Barcelona) - 12 (x2): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero español no pudo anotar contra el Mallorca el sábado en la Liga Española.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
3 de 21

19. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
4 de 21

18. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
5 de 21

17. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
6 de 21

16. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés anotó este sábado un gol de penal contra el París FC en la Ligue 1 de Francia.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
7 de 21

15. Luis Díaz (Bayern Múnich) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero colombiano se destapó con un triplete en la paliza del equipo bávaro (5-1) contra el Hoffenheim en la Bundesliga.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
8 de 21

14. Antoine Semenyo (Manchester City) - 13 goles (x2): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero ghanés marcó el primer gol del triunfo del equipo citizen este miércoles 11 de febrero contra Fulham en la Premier League.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
9 de 21

13. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
10 de 21

12. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
11 de 21

12. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
12 de 21

10. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
13 de 21

9. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
14 de 21

8. Vedat Muriqi (Mallorca) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El atacante kosovar aparece en la tabla de goleadores de Europa. No pudo marcar en la derrota ante el Barcelona.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
15 de 21

7. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero argentino marcó un gol este domingo 8 de febrero en la goleada del Nerazzurri (0-5) contra el Sassuolo. Es el 'Capocannonieri' de la Serie A.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
16 de 21

6. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 19 goles (x1,5): 28.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero griego se quedó sin marcar este domingo en el triunfo (1-1) frente al FC Alverca.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
17 de 21

5. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 19 goles (x1,5): 28.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero colombiano marcó el gol que le dio el empate a su equipo en la visita al Porto (1-1) el lunes 9 de febrero en la Liga portuguesa. Empató con Vangelis Pavlidis por ser el máximo artillero en Portugal.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
18 de 21

4. Igor Thiago (Brentford): 17 goles (x2) - 34 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño marcó un gol de penal en el triunfo (2-3) contra el Newcastle en la Premier League y le respira de cerca a Erling Haaland.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
19 de 21

3. Erling Haaland (Manchester City): 22 goles (x2) - 44 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero noruego marcó un gol que selló la victoria citizen (3-0) sobre Fulham este miércoles 11 de febrero en la Premier League. ¡Quedó cerca de la cima!
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
20 de 21

2. Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 goles (x2) - 46 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés marcó el gol que selló el triunfo madridista (0-2) contra el Valencia y lidera el Pichichi de la Liga Española.
Tabla de goleadores Europa: Kane y Haaland anotan y meten el problemas a kylian Mbappé
21 de 21

1. Harry Kane (Bayern Múnich): 24 goles (x2) - 48 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Hoy marcó en la victoria 2-0 del Bayern Múnich en la Pokal, pero por ser un torneo de copa no le sumó para la Bota de Oro. Lo claro es que este año se la busca quitar a Kylian Mbappé.
Cargar más fotos