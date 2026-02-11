¿Qué pasó con la boda entre el periodista deportivo Orlando Ponce y Melissa Andino?

Seguidores del periodista deportivo Orlando Ponce y su novia, Melissa Andino, se han preguntado qué pasó con la boda que la pareja tenía planeada. Aquí te lo contamos.
Orlando Ponce Morazán es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Honduras, con una amplia trayectoria en radio y televisión.
Su relación con la periodista Melissa Andino comenzó tras coincidir profesionalmente en espacios de comunicación.
Ambos compartieron proyectos en medios radiales, donde surgió una amistad que con el tiempo se convirtió en una relación sentimental.
“Cuando yo conocí a Ponce yo ya era licenciada en periodismo, ya tenía diplomados, estaba en mi segunda carrera de derecho. Yo lo conocí ya siendo una persona plena, ya había cumplido mis metas y andábamos por ahí en un orfanato y pasaron muchos años para que yo mirara a Orlando de otra forma", dijo en su momento.
La pareja hizo pública su relación hace varios años a través de redes sociales, donde comenzaron a mostrarse juntos en eventos y actividades laborales.
Con el paso del tiempo, Orlando y Melissa consolidaron su noviazgo y en 2024 anunciaron su compromiso formal, confirmando que tenían planes de matrimonio.
Melissa Andino es periodista y también ha trabajado en el área de relaciones públicas y comunicación institucional.
En 2025 decidió incursionar en la política como precandidata a diputada por el Partido Liberal de Honduras.
Andino participó en el movimiento que respaldaba a Luis Zelaya durante las Elecciones Internas en Honduras.
En la papeleta figuraba en la casilla 31 dentro de la planilla de precandidatos a diputados.
Durante la campaña, Orlando Ponce mostró públicamente su apoyo a Melissa y la acompañó en varias actividades.
Tras el desarrollo del proceso electoral interno, Melissa Andino no logró sacar las marcas necesarias para ir a los comicios generales.
Luego de conocerse los resultados, compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el respaldo recibido. En su publicación expresó: “Infinitas gracias a todos los amigos y seguidores que me apoyaron en la ruta 31, debo decir que fue más del apoyo que esperé”.
También señaló que se sentía contenta por el acompañamiento de quienes la apoyan en cada proyecto que emprende.
Antes del proceso político, la pareja había prometido que al finalizar esa etapa retomarían de lleno los preparativos de su boda.
En sus redes sociales se les ha visto compartiendo momentos felices, viajes y celebraciones familiares.
Si se cumple lo que dijeron hace un tiempo, la boda podría realizarse en los próximos meses.
En cuanto al desarrollo de la misma, Melissa Andino apuntó que le gustaría que fuera al estilo del cumpleaños de la mexicana Rubí Ibarra, recordando la viral invitación a su fiesta en 2015.
Por su parte, Ponce dijo que le gustaría que la misma fuera televisada.