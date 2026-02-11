  1. Inicio
Olancho FC venció al Choloma y suma su primer triunfo del Clausura 2026

Con este triunfos, los Potros llegan a cinco unidades en la tabla de posiciones de la Liga Nacional

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 19:30
Así celebró Clayvin Zúniga el gol del triunfo.

Foto: Franklyn Muñoz.

Choloma, Honduras.- Olancho FC tuvo que esperar hasta la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga Nacional para conseguir su primer triunfo bajo el mando de del entrenador colombiano Jhon Jairo López.

El triunfo fue de visitante ante el Choloma. Los dirigidos por JJ tuvieron que esperar que apareciera el fichaje que mejor les está rindiendo, ya que suma tres goles en cinco fechas disputadas.

Clayvin Zúniga está siendo clave en la zona de ataque para Los Potros y marcó el tanto de la victoria. Lo hizo al minuto 54', desde ese momento la visita no vio en peligro su resultado.

El tanto se originó luego de un desborde de Machuca Ramírez, quien por banda derecha tiró un centro que Clayvin controló y después vino lo bueno.

Zúniga se giró dentro del área y como en sus mejores épocas sacó un disparo muy bueno para vencer a Mariano Pineda que a pesar de la estirada no llegó a la pelota.

Con la victoria, Potros llegó a cinco unidades en la tabla de posiciones de la Liga Nacional, mientras que Choloma se quedó con tres unidades.

En la siguiente jornada, Olancho FC recibe a Juticalpa en el Clásico de la ciudad y los cholomeños van a vistar al líder Real España.

Redacción web
