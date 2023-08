“Es un equipo de cuidado”: Troglio habla del FAS y adelanta plantel completo

¿Cómo valora el partido ante FAS?

Venimos con mucha expectativa, claramente no hemos tenido un arranque esperado y esto nos obliga a ganar estos dos partidos, pero no depende de nosotros, dependemos de resultados. Así que no es un panorama de lo más lindo, pero nosotros como deber y escudo que defendemos de tomar el partido con seriedad y esperar que se nos den algunos resultados para clasificar a los cuartos de final que es lo que todos deseamos.