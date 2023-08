Héctor Vargas tras falta contra Quinteros: “Sin ser una falta grave, solamente rozar a un portero es foul”

El León de Formosa atendió a los medios de prensa en conferencia y enfatizó que hubo errores del réferi y señaló que no le pitaron tres penales.

“Creo que nos está faltando algo de picardía. El defensa acude a la picardía, a la inteligencia de la situación. No tengo duda que ese gol fue falta contra Quinteros, a Rougier todavía lo estarían sacando en ambulancia. La honestidad a veces, sin ser una falta grave, solamente rozar a un portero es foul. Pero nos está faltando eso, la inteligencia para manejar los resultados de juego, no reclamamos”, mencionó el técnico cocotero.

Agregó: “Hay situaciones que son faltas y, al no cobrarlas nos ponemos a dudar de nosotros mismos y no estamos a nivel nacional de buscar defensas que llamen la atención. Estoy esperando que Bornstein se recupere, porque no llegó físicamente bien. El caso de Jorge Castrillo que se lesiona antes de la pretemporada, el caso de Villafranca que está lesionado, pero con lo poco que tenemos estamos armando el equipo, la idea. El otro día, por ejemplo, el gol que le hacemos a Potros nadie dijo nada y fue un gol que yo tengo la foto, nadie lo publicó y nadie dijo nada. Hoy me parece a mí que el árbitro no pitó dos o tres penales a favor nuestro. Una acción que golpean a Clever en la cabeza, le pega en la mano a otro jugador del Motagua”.