Motagua empata 3-3 con Vida y desperdicia oportunidad de ser líder del Apertura 2023

El partido comenzó un tanto aburrido, no obstante, en un abrir y cerrar de ojos el juego se tornó eléctrico desde que Raúl Castro sancionó penal a favor de los rojos al 35’, mismo que canjeó por gol el argentino Gabriel Tellas.

Comenzando la etapa de complemento el Vida se fue al ataque y con varios errores en la zona defensiva del ciclón, le dieron vuelta al asunto. Marcelo Canales aprovechó un centro como con la mano del buen jugador argentino Brian Visser y en labores ofensivas el zurdito anotó el empate.

Los cocoteros comenzaron a meter en aprietos a los capitalinos y en esa un balón que no tenía nada de peligró se convirtió en una bola de fuego para Enrique Facussé, que no tuvo un buen debut. El portero no se hizo respetar y en el área pequeña una pelota por aire lo condenó; Hilder Colón le ganó de cabeza y los azules se ponían abajo 3-2.