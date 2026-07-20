Al menos tres muertos en Argentina tras la final del Mundial que perdió ante España

Buenos Aires, Argentina.- Tres personas murieron el domingo durante la final del Mundial 2026 y en distintos incidentes registrados durante las concentraciones de apoyo a la selección argentina en todo el país tras la derrota por 1-0 ante España. Decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos de Argentina para agradecer a su selección su desempeño en el Mundial 2026 y su entrega durante la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, una mujer de 45 años murió tras caer de la caja de una camioneta en movimiento mientras participaba de una caravana de festejos. La mujer, identificada como Érica Silvana M. y de 45 años, cayó al asfalto y sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza que le provocó la muerte en el acto.

En la ciudad de Neuquén, un hombre falleció y otras tres personas resultaron gravemente heridas tras la explosión de una bomba de estruendo durante las concentraciones posteriores al encuentro. Según informó la policía local, el artefacto pirotécnico explotó de manera imprevista cerca de un grupo de personas. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la zona y se inició una investigación para determinar las causas de la explosión. En la ciudad de Buenos Aires un hombre de 67 años murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras veía por televisión el partido entre Argentina y España. Los servicios de emergencia asistieron a otras personas por distintos cuadros médicos y accidentes.