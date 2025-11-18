Tras quedar fuera del Mundial, Reinaldo Rueda dejará de ser el técnico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- A falta de la confirmación oficial, Reinaldo Rueda dirigió la noche de este 18 de noviembre su último partido con la Selección Nacional de Honduras al quedar fuera del Mundial 2026. El mandamás había adelantado hace meses que se retiraría del banquillo, sin importar si se clasificaba o no a la Copa del Mundo.

En conferencia fue consultado por su futuro, dejando entrever que esperaba dirigir en un nuevo Mundial con Honduras. Rueda será una de las varias piezas de Honduras que no continuarán con la "H" de cara al proceso eliminatoria 2026-2030 donde el Mundial se jugará en Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos. El entrenador tiene actualmente 68 años y desde Colombia afirman que Atlético Nacional lo busca. Habrá que esperar por su futuro.