Tras quedar fuera del Mundial, Reinaldo Rueda dejará de ser el técnico de Honduras

Reinaldo Rueda no pudo llevar a Honduras a su cuarta Copa del Mundo en la historia

  • 18 de noviembre de 2025 a las 21:44
Tras quedar fuera del Mundial, Reinaldo Rueda dejará de ser el técnico de Honduras

Reinaldo Rueda dirigió esta noche su último partido oficial con Honduras.

Foto: Yoseph Amaya - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- A falta de la confirmación oficial, Reinaldo Rueda dirigió la noche de este 18 de noviembre su último partido con la Selección Nacional de Honduras al quedar fuera del Mundial 2026.

El mandamás había adelantado hace meses que se retiraría del banquillo, sin importar si se clasificaba o no a la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones eliminatoria Concacaf: ¡Estos son los tres clasificados al Mundial y al repechaje!

En conferencia fue consultado por su futuro, dejando entrever que esperaba dirigir en un nuevo Mundial con Honduras.

Rueda será una de las varias piezas de Honduras que no continuarán con la "H" de cara al proceso eliminatoria 2026-2030 donde el Mundial se jugará en Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos.

El entrenador tiene actualmente 68 años y desde Colombia afirman que Atlético Nacional lo busca. Habrá que esperar por su futuro.

"Hoy no tuvimos hombres que marquen la diferencia": Reinaldo Rueda tras quedar eliminado del Mundial 2026

Junto a Rueda no seguirán Edrick Menjivar, Andy Najar y muy posiblemente Romell Quioto.

La Selección Nacional regresará este miércoles a Tegucigalpa.

