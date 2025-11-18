"Hoy no tuvimos hombres que marquen la diferencia": Reinaldo Rueda tras quedar eliminado del Mundial 2026

Costa Rica y Honduras empataron este martes sin goles en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, en partido del Grupo C, y ambas consumaron el fracaso al quedar eliminadas del Mundial 2026 y sin posibilidad de ir a la repesca. Esto dijo Rueda tras eliminatoria:
El profe Reinaldo Rueda rompió llanto en plena conferencia de prensa tras la eliminación de Honduras de la Copa del Mundo 2026 luego de empatar ante Costa Rica en San José.
“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos. Un grupo muy competitivo. La ironía, nos quedamos fuera por un gol y se clasifica la selección que le sacamos 4 puntos de seis”, dijo Rueda.
Ganar por un gol le hubiese bastado a cualquiera de las dos selecciones para haber obtenido el derecho de ir a la repesca intercontinental como mejor segundo lugar de los grupos eliminatorios de la Concacaf, pero no fueron capaces de vulnerar la portería rival en un partido de mucho roce y poca claridad en el medio campo.
“Quizás son culturas futbolísticas que están viviendo transiciones difíciles. Ustedes (Costa Rica) menos porque estuvieron en el Mundial pasado y nosotros (Honduras) con varias ausencias. Nosotros tuvimos bajas importantes, jugadores que no estaban en buena racha en sus clubes”
Honduras, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda, se resguardó todo el segundo tiempo, pero al cierre se vio obligado a atacar con pelotazos largos que no fueron problema para la selección costarricense. “Creíamos que la disputa era con Costa Rica y el fútbol nos da una lección de humildad. No podemos subvalorar a nadie", añadió.
Rueda reconoció que “quizás algunos minutos, algo que no queríamos pasar directos como pasó la semana pasada ante Nicaragua, que no afrontamos ese juego con toda la intensidad ante un rival que se quería despedir de buena forma de su afición e impidió venir a aquí a sacar el boleto al Mundial”.
Entre lágrimas, lamentó que "si vamos al Mundial será la mejor forma de despedirme’. Uno quisiera seguir porque esta es la pasión. Difícil, es muy difícil de asimilar esto. Los muchachos van a sus clubes y van superando poco a poco esto. Pero uno se queda con 27 meses de trabajo y que se queda afuera por un gol”