"Hoy no tuvimos hombres que marquen la diferencia": Reinaldo Rueda tras quedar eliminado del Mundial 2026

Entre lágrimas, lamentó que "si vamos al Mundial será la mejor forma de despedirme’. Uno quisiera seguir porque esta es la pasión. Difícil, es muy difícil de asimilar esto. Los muchachos van a sus clubes y van superando poco a poco esto. Pero uno se queda con 27 meses de trabajo y que se queda afuera por un gol”