Tota Medina: “Frenaremos en el Lago de Yojoa para que los chicos se mojen los pies”

Pero el técnico, Hernán “La Tota” Medina , siempre ameno, habló en la previa del juego sobre algunos detalles que están preparando. Comentó sobre el viaje, específicamente, sobre la curiosa respuesta que dio en la conferencia de prensa cuando vencieron a Génesis, de no pasar el Lago de Yojoa, dejando otra respuesta épica.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón viajará este sábado en horas del mediodía a Tegucigalpa para encarar la ida de la final bajo fuertes medidas, como, por ejemplo, aislamiento de los medios de comunicación y personas externas. Su estadía en la capital estará blindada ya que la dirigencia de los verdolagas no quiere distracciones para poder salir con un buen resultado del Estadio Nacional .

LO DIFICIL DE JUGAR EN LA CAPITAL : “Son momentos. Han venido los equipos de Tegucigalpa a San Pedro y lo han sufrido, no han llevado resultados positivos, es lo mismo. Más que todo es algo que se genera en el folklore del fútbol, que dicen: uy, cuando vengan pasando por el lago. Es parte del fútbol, parte de una forma de ver las cosas, pero hemos sacado resultados aquí y nos ha costado allá y viceversa. Muchas veces es estado de ánimos, nosotros tenemos que jugar una linda final para ir a hacer un buen papel y hacer lo que estamos planificando que nos ha dado resultados para estar aquí donde estamos hoy”.

AMISTAD CON TROGLIO : “Tenemos buena relación con Pedro, cada vez que tenemos un enfrentamiento de estos tenemos buenos augurios, siempre cada uno defendiendo lo suyo, pero con todo el cuerpo técnico de Olimpia me llevo bien, con el profe Gustavo Reggi, siempre nos deseamos lo mejor. Somos buenos colegas”.

RUTINA POR EL LAGO : “Vamos a frenar en el Lago de Yojoa para que los chicos vean que estamos pasando por allí, para que se den cuenta, se mojen los pies, los subo de vuelta al bus y entiendan que están cruzando el Lago de Yojoa (risas). Les diré, no han visto nada extraño, no ha pasado nada y nos falta un tramito más para llegar. Vamos a tomarlo así”.

HORARIO A LAS 2:00 PM EN EL YANKEL : “Tengo entendido que la Liga Nacional es la que estipula el tema de los horarios porque puede haber extensión en el tiempo de la final por tiempo extra y penales. Si hay que modificar el horario puede ser 2:45 pm o 3:00 pm, pero va a estar en ese rango, no más de ello. El horario será el mismo habitual que jugamos, puede ser 15 minutos antes, no un cambio que sea relevante”.

LAS CÁBALAS Y EL BOMBÓN: “Pedro tiene algunas, ya se las voy a investigar, se las he estado averiguando. Antes usaba el chaleco de Concacaf, se lo esconderé un rato (risas). Las mías no se las puedo decir. Lo del bombón, soy de comer dulces, tengo tendencia a las gomitas, bombones... pero lo comencé a usar porque me lo dio mi hija cuando recién comencé a dirigir y se quedó. Es una forma de canalizar el estrés, lo uso y ya lo tengo incorporado”.

EL TÍTULO: “Esperemos ganar más de lo que venga por delante. Seguir estando en esa línea que no es fácil llegar a una final y la queremos ganar, nos estamos preparando para eso”.

DIRIGENCIA; JUGADORES Y AFICIÓN: “La directiva quiere ganar, el aficionado quiere ganar, yo les digo a los jugadores que quiero ganar. Es un partido de fútbol en el que tenemos que tener argumentos, tener las cosas claras y nos preparamos para sacar un buen resultado. Esperamos hacer las cosas bien el domingo”.

EL ÁRBITRO DE LA FINAL: “Esta última etapa la Comisión de Árbitros está trabajando bien, han cometido errores, pero normal. Los que han pitado en esta instancia final han sido correctos, no han influido en nada, si hay errores, pero es normal como se equivoca un técnico con un cambio o un jugador con un pase. Ha sido un trabajo muy bueno y ojalá que los árbitros de la final lo hagan de la mejor manera para disfrutar de la fiesta ya que es un premio para ellos y que disfruten de la final”.