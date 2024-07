Toni Kroos habla sobre la mano de Cucurella en la Eurocopa : “Me he contenido”

El exjugador del Real Madrid , que avisó que se había “contenido hasta hoy” de hablar del tema -en el último capítulo había advertido que no lo haría-, afirmó que se siente “obviamente amargo en retrospectiva cuando ves el resultado completo o la importancia de un gol en ese momento”; aunque, al final, “lo único” que pueden hacer es “aceptarlo” .

“Eso significa que no estás tan enojado con el árbitro en ese momento porque no puedes juzgarlo de esa manera tú mismo. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo o el videoárbitro opinó que debía decirle: ‘No tienes que mirarlo, no es una mano’”, recalcó.

El alemán, aunque admitió que no vio la acción de Cucurella en el partido, valoró que el árbitro del choque, el inglés Anthony Taylor, “al menos debería haberlo mirado”.

“Creo que el problema era: sabía que si lo miraba, tenía que darlo (el penalti). Y tuve la sensación de que él no necesariamente quería darlo en un juego como ese”, apuntó.