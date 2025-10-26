Tabla de posiciones del torneo Apertura de la Liga Nacional: Olimpia se aleja

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Finalizó la emocionante jornada 16! Olimpia derrotó 2-1 a Real España en el estadio Nacional Chelato Uclés, y con este partido finaliza la decimosexta fecha del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El equipo de Eduardo Espinel superó a la Máquina de Jeaustin Campos, y por poco se complica al final del partido tras un tanto de Gustavo Moura, luego de que Menjívar le atajara un penal a Brayan Moya. Por parte de los merengues, anotaron: Kevin López (17') y Yustin Arboleda (67').

Con esta victoria, Olimpia se reafirma en la primera posición con 34 puntos y se aleja más de Marathón, quien derrotó a Motagua en el Yankel Rosenthal y suma 30 unidades en 16 jornadas disputadas en el Apertura 2025. Por otro lado, Olancho y Génesis PN protagonizaron un partido de infarto en el Juan Ramón Brevé Vargas. Los caninos se pusieron en ventaja al 90+2, y los Potros nunca se rindieron, empatándolo al 90+5 en un final dramático en el juego disputado en Juticalpa.

Los de Reynaldo Tilguath ocupan la tercera posición con 22 unidades, igualando en puntos con Real España, pero con una mejor diferencia de goles. Es por ello que los aurinegros están en la cuarta plaza de la tabla. Mientras tanto, Génesis PN no la pasa bien y actualmente ocupa la décima posición con solo 10 puntos en 16 jornadas, por encima únicamente del CD Victoria, club que no vive su mejor momento y cuenta con 5 unidades, siendo los sotaneros en la Liga Nacional.

Tabla de posiciones del torneo Apertura