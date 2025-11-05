Tabla de posiciones Champions League: Lucha férrea en la cima; Barcelona empata y se complica

Brujas, Bélgica.- Bayern Múnich y Arsenal son los líderes de la fase de liga de la Champions League luego de cuatro jornadas disputadas. Tanto bávaros como gunners suman 12 unidades. Otro que marcha perfecto es el Inter de Milán que este miércoles venció al Kairat 2-1 y se metió a la conversación con los que han conseguido todas las victorias hasta el momento.

El Manchester City de Erling Halaand y Pep Guardiola venció 4-1 al Borussia Dortmund y alcanzó las 10 unidades, cuarto y sin ser igualado por nadie. PSG es quinto y el sexto lugar que tenía Real Madrid ahora lo tiene Newcastle con 9 unidades. Por diferencia de goles vienen abajo Liverpool y Galatasaray que venció a Ajax 3-0. Tottenham es décimo con 10 unidades. Barcelona tropezó contra un duro Club Brujas, la escuadra culé a pesar de un gran partido de Lamine Yamal no pasó del empate. Fue un 3-3 divertido, pero que deja a los azulgranas en la posición 11 de la clasificaciión con 7 puntos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Chelsea empató también para sumar 7 y Atlético que suma dos derrotas y dos victorias cuenta con 6 unidades. De los grandes e históricos encontramos al Napoli (25) y Juventus (26) en los puestos bajos, ambos clubes suman 4 y 3 puntos respectivamente.