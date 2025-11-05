Top mejores equipos de Concacaf: Clubes hondureños sufren y México encabeza el ranking

La Concacaf actualizó en las últimas horas su ranking de los mejores clubes de la región y llegó cargado con muchas sorpresas. Descalabro en los equipos hondureños.
Concacaf actualizó el ranking de clubes en noviembre: a nivel general, el Tigres de la Liga MX se coloco en el quinto lugar en la tabla.
Club América mexicano es ahora el cuarto mejor club en el mes de noviembre en el ranking de la Concacaf.
Mientras que el Inter Miami de la MLS y liderado por Lionel Messi pasó a ser el tercero general a nivel de Concacaf.
El Toluca mexicano está ocupando el segundo lugar de la tabla general en la Concacaf.
Cruz Azul es el mejor equipo de la Concacaf es estos momentos, el club mexicano es número 1.
En el ranking de clubes de Concacaf entre los clubes centroamericanos, el Real España perdió 11 puntos y ahora es el número 14.
El Motagua fue el club que más puntos perdió de Honduras, fueron 12, incluso salió del top-10 y ahora es el número 11.
El club panameño Plaza Amador está en la décima posición del ranking de clubes de Concacaf a nivel centroamericano.
El Marathón entra al top-10 a pesar de su no participación a nivel de Concacaf y la caída de puntos en varios clubes lo colocó en el puesto 9.
El Xelajú MC de Guatemala saltó al octavo puesto a nivel centroamericano.
El Cartaginés de Costa Rica logró 14 puntos y dio el gran salto al séptimo puesto.
El Antigua de Guatemala ahora es el número seis en el ranking de clubes en Centroamérica.
Por su parte, el bicampeón de Costa Rica, el club Herediano cayó al quinto lugar a nivel centroamericano.
El Municipal de Guatemala está en la cuarta plaza en la última actualización.
Saprissa se mantiene en el tercer puesto al igual que el pasado mes de octubre en el ranking.
El Olimpia de Honduras perdió 8 puntos y dejó de ser el líder en el ranking de Centroamérica, ahora es el segundo.
El bicampeón de la Copa Centroamericana, el Alajuelense de Costa Rica, conquistó 11 puntos y pasó a ser el número 1 del ranking centroamericano.