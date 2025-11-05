  1. Inicio
Top mejores equipos de Concacaf: Clubes hondureños sufren y México encabeza el ranking

El Motagua fue el club que más puntos perdió de Honduras tras quedar fuera de la Copa de Campeones; así queda el ranking

  • 05 de noviembre de 2025 a las 08:47
1 de 18

La Concacaf actualizó en las últimas horas su ranking de los mejores clubes de la región y llegó cargado con muchas sorpresas. Descalabro en los equipos hondureños.

Foto: EL HERALDO.
2 de 18

Concacaf actualizó el ranking de clubes en noviembre: a nivel general, el Tigres de la Liga MX se coloco en el quinto lugar en la tabla.

Foto Tigres.
3 de 18

Club América mexicano es ahora el cuarto mejor club en el mes de noviembre en el ranking de la Concacaf.

Foto: América.
4 de 18

Mientras que el Inter Miami de la MLS y liderado por Lionel Messi pasó a ser el tercero general a nivel de Concacaf.

 Foto: Inter Miami.
5 de 18

El Toluca mexicano está ocupando el segundo lugar de la tabla general en la Concacaf.

Foto: Toluca.
6 de 18

Cruz Azul es el mejor equipo de la Concacaf es estos momentos, el club mexicano es número 1.

Foto: Cruz Azul.
7 de 18

En el ranking de clubes de Concacaf entre los clubes centroamericanos, el Real España perdió 11 puntos y ahora es el número 14.

Foto: Real España.
8 de 18

El Motagua fue el club que más puntos perdió de Honduras, fueron 12, incluso salió del top-10 y ahora es el número 11.

 Foto: Motagua.
9 de 18

El club panameño Plaza Amador está en la décima posición del ranking de clubes de Concacaf a nivel centroamericano.

Foto: Plaza Amador.
10 de 18

El Marathón entra al top-10 a pesar de su no participación a nivel de Concacaf y la caída de puntos en varios clubes lo colocó en el puesto 9.

Foto: Marathón.
11 de 18

El Xelajú MC de Guatemala saltó al octavo puesto a nivel centroamericano.

 Foto: Xelajú.
12 de 18

El Cartaginés de Costa Rica logró 14 puntos y dio el gran salto al séptimo puesto.

 Foto: Cartaginés.
13 de 18

El Antigua de Guatemala ahora es el número seis en el ranking de clubes en Centroamérica.

Foto: Antigua.
14 de 18

Por su parte, el bicampeón de Costa Rica, el club Herediano cayó al quinto lugar a nivel centroamericano.

Foto: Herediano.
15 de 18

El Municipal de Guatemala está en la cuarta plaza en la última actualización.

Foto: Municipal.
16 de 18

Saprissa se mantiene en el tercer puesto al igual que el pasado mes de octubre en el ranking.

Foto: Saprissa.
17 de 18

El Olimpia de Honduras perdió 8 puntos y dejó de ser el líder en el ranking de Centroamérica, ahora es el segundo.

 Foto: Olimpia.
18 de 18

El bicampeón de la Copa Centroamericana, el Alajuelense de Costa Rica, conquistó 11 puntos y pasó a ser el número 1 del ranking centroamericano.

Foto: Alajuelense.
