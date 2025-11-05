Padre de Lamine Yamal causa revuelo y se compromete con chica 16 años menor que él

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, anunció que se casa y desata la polémica por que su prometida es una joven de 23 años.
El papá de Lmaine Yamal vuelve a ser noticias en los medios de España. Mounir Nasraoui, 39 años, se casará con una joven a la que le saca 16 años de diferencia.
La figura de Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, vuelve a estar rodeada de polémica. Tras meses de titulares por su temperamento y sus constantes apariciones en redes sociales.
El mediático progenitor del futbolista del Barça vuelve a ser el protagonista de innumerables comentarios, tanto positivos como negativos, después de su último anuncio, el cual tuvo lugar a través de sus redes sociales, más concretamente Instagram, y con el que ha tomado por sorpresa a muchos de sus seguidores.
Hustle Hard, nombre de su perfil en su Instagram, ha decidido abrirse una vez más con su millón de seguidores en la red social y ha presentado a su novia en sociedad.
Como Gerard Piqué (38 años) y Clara Chía (26 años), el padre de Lamine ha encontrado el amor en una chica joven, de 23 años y originaria de Madagascar, según diarios catalanes.
El 7 de febrero, compartió la primera instantánea en pareja con una joven cuyo nombre sería Khristina.
De esta manera, el padre de Lamine Yamal agita las campanas de lo que parece ser una futura boda con la joven, de apenas 23 años, 16 menos que él.
La publicación ha recibido todo tipo de comentarios. Los usuarios se han dividido en dos bandos: los que apoyan el compromiso de Mounir con Khristina, y quienes le ponen alguna que otra pega.
La mayor parte de los followers han bromeado sobre la posibilidad de que Mounir vuelva a ser padre y engendre una nueva estrella del fútbol. "Barcelona necesita un nuevo lateral izquierdo. Ya sabes lo que hacer", escribieron.
Hace un tiempo que Mounir presentó a su pareja en las redes sociales. Tanto él, de 39 años, como Khristina, de 23, han hecho caso omiso a todo el ruido exterior respecto a la diferencia de edad que hay entre ellos y paree que han dado el siguiente paso que se verá en los próximos meses, cuando se produzca su boda.
La imagen subida a redes ha tenido mucha repercusión. De apoyo y de los que están en contra de lo que publica el padre de Lamine, pero han imperado los buenos deseos para la pareja tras ese compromiso oficial: "Menuda combinación", "Felicidades"... o: "Pobre lamine, otra boca que mantener...", entre otros.
Mounir Nasraoui, conocido también por su cercanía y humor en redes, ha sabido ganarse el cariño de una parte del público gracias a su autenticidad.
Su forma de compartir la vida familiar de Lamine Yamal, siempre con orgullo y buen humor, ha hecho que su perfil gane notoriedad con el paso del tiempo.
El padre de Lamine Yamal fue noticia cuando sufrió un apuñalamiento el 14 de agosto de 2024 durante una pelea en una calle de Rocafonda, en el barrio de Mataró.
Mounir Nasraoui es muy querido por un sector de los aficionados del Barcelona debido a su hijo Lamine Yamal, pero otro no lo quieren tanto por lo que genera en el entorno del jugador.