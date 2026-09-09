Tabla posiciones Champions League 2026: PSG líder; Real Madrid y Barcelona meten presión

El vigente bicampeón no tuvo problemas para superar al Slovan Bratislava en el Parque de los Príncipes. El equipo dirigido por Luis Enrique se impuso 6-1, con Ferran Torres como gran figura gracias a su triplete. Ousmane Dembélé aportó dos goles y Fabián Ruiz completó la goleada.

París, Francia.- Con seis encuentros todavía pendientes para cerrar la primera jornada de la fase de liga de la Champions League , el PSG aparece en lo más alto de la clasificación después de protagonizar una contundente goleada en su debut europeo.

También tuvo un estreno destacado el Barcelona de Hansi Flick. Bajo una intensa lluvia en el Camp Nou, el conjunto azulgrana goleó al Feyenoord, en un partido donde Raphinha volvió a ser protagonista con dos anotaciones. El brasileño ya suma ocho goles en el inicio de la temporada contando todas las competiciones.

Con estos resultados, el PSG ocupa provisionalmente el primer lugar con tres unidades, seguido por Barcelona, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Betis, Borussia Dortmund, AEK Atenas, Real Madrid, Liverpool y Arsenal, todos ellos con victorias en su primera presentación.

El Real Madrid también comenzó con el pie derecho, aunque tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar al Inter por 2-1 en el Santiago Bernabéu. El conjunto italiano buscó la igualdad hasta los últimos minutos, pero los locales lograron quedarse con los tres puntos.

En los demás partidos disputados hasta ahora, Arsenal venció 0-1 al Napoli como visitante, mientras que Liverpool remontó para derrotar 2-1 al Atlético de Madrid en Anfield. Por su parte, Sporting superó 3-1 al Galatasaray y Stuttgart consiguió el mismo marcador frente al Viking de Noruega.

La primera jornada de esta nueva edición de la Champions League quedará completada este jueves con seis partidos: Fenerbahce-Roma, PSV-Shakhtar, Bayern Múnich-Bodo/Glimt, Slavia Praga-Lens, Como-Leipzig y Manchester United-Sabah Futbol Klubu.