PSG se estrena con una goleada en Champions League 2026: Ferran Torres marcó hat-trick

Los de Luis Enrique, que solventaron el partido en la primera media hora de juego, enviaron un mensaje a sus rivales continentales: sigue intacta el hambre para lograr las tres Orejonas seguidas, hito conseguido solo por el Real Madrid , el Ajax de Amsterdam y el Bayern Múnich .

París, Francia.- Ferran Torres , con tres goles (minutos 31, 47 y 57), Ousmane Dembélé (17 y 23), con dos y otras dos asistencias, y Fabián Ruiz (88) lideraron la goleada ante el Slovan de Bratislava (6-1) y dieron una inyección de moral al PSG , que inició con paso firme la defensa de su doble título europeo (2025 y 2026).

Tras el abultado resultado de hoy, los parisinos regresarán a la Champions en octubre, aunque ante rivales de más enjundia que los eslovacos: el Manchester City, fuera, y el Barcelona, en el Parque de los Príncipes de París.



El PSG encontró en el Bratislava de Yaya Touré y de los panameños César Blackman y Cristian Jesús Martínez el rival que necesitaba para recuperarse de un titubeante inicio de temporada (dos empates y una derrota en la Ligue 1).



Ante los eslovacos, el equipo de Luis Enrique no sintió dificultades para desplegar el fútbol total que ha marcado al fútbol europeo durante los dos últimos años.



Laterales como Nuno Mendes y Hakimi haciendo de extremos, Vitinha dinamizador del juego, Dembélé incisivo y un Ferran Torres imprevisible. El PSG tardó 17 minutos en estrenarse. Un violento remate de Mendes se estrelló en el travesaño y Dembélé aprovechó el rechace para marcar.



El Balón de Oro de 2025, recientemente nominado para la edición de 2026, agrandó el botín en una jugada en la que el español Dro Fernández -titular hoy en vez de João Neves- tiró un pase que rebotó en la defensa rival pero que acabó en la cabeza de Dembélé.



Era el minuto 23 y los bicampeones europeos tenían sed. Ocho minutos después, la estrella del PSG intervino en el tercero, pero como asistente de Ferran Torres. El héroe del Mundial de España anotó así su primer gol en Champions, al rematar de primeras el centro del francés.



El ex del Barcelona no dio un respiro al equipo de Touré y de los Blackman -amonestado por una falta a Nuno Mendes- y Martínez, ambos titulares en el carril derecho.



En el 47, Akliouche eliminó a jugadores del Bratislava en un vibrante eslalon, que culminó sirviendo a Ferran Torres. Tras un primer toque, acomodó un chute cruzado a las redes.



El 'hat-trick' del español y el quinto del PSG, en el 57. Córner de Dembélé y remate de primeras del canterano del Valencia.



Suleiman Camara, delantero de Gambia, recortó distancia con una jugada individual en la quedó retratado el ucraniano Zabarnyi. Otro campeón del mundo, el español Fabián Ruiz, echó el telón con el sexto gol para el PSG en el 88.

