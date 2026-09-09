Raphinha se refiere a inicio goleador, el consejo a Lamine y se niega a habla del Balón de Oro

"En una temporada tan larga hay muchos altibajos. Empezar así nos da mucha confianza. La idea es seguir así, intentar que los bajos sean los mínimos y seguir haciendo buenos partidos", ha explicado el delantero brasileño en declaraciones a 'Movistar+' sobre el césped del Spotify Camp Nou.

Barcelona, España .- El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' , autor de un doblete en la victoria de este miércoles en la primera jornada de la Liga de Campeones frente al Feyenoord (5-1), ha valorado que empezar la competición de esta manera "da mucha confianza" al conjunto azulgrana.

Raphinha ha opinado que el Barcelona ha "estado muy bien desde el principio, controlando el partido" y que ha podido convertir en gol las ocasiones que ha tenido.

El brasileño ha explicado el motivo por el que Lamine Yamal le ha ido a buscar tras marcar de falta.

"Lo conozco, sé cuándo se puede ir del partido porque no le salen las cosas. Le estaba intentando animar, diciéndole que iba a marcar, y así a sido. Me voy contento por él. Un equipo ganador se hace así, alegrándonos los unos por los otros. Seguramente él lo necesitaba, los delanteros queremos marcar siempre".

Por último, no ha preferido no comentar su ausencia entre los candidatos al Balón de Oro: "No hablo de esto, hablo del Barcelona, que está haciendo un temporada espectacular".