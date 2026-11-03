Tabla de posiciones Champions League 2026: PSG se aleja en el liderato y Barcelona respira

Barcelona, España.- La cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 dejó este martes varios resultados destacados, con el Bayern Múnich, el París Saint-Germain y el Barcelona como protagonistas. La actividad continuará este miércoles 4 de noviembre con otros nueve encuentros que pueden provocar movimientos importantes en la clasificación. El conjunto parisino protagonizó la goleada más contundente de la jornada al imponerse 6-0 al Villarreal en territorio español. El equipo francés confirmó su buen momento y sumó tres puntos que le permiten alcanzar las 12 unidades, consolidándose como líder de la clasificación. Por su parte, el Bayern Múnich derrotó 2-0 al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano y llegó a ocho puntos, mientras que el Barcelona venció 3-0 al Aston Villa y también se metió entre los equipos que suman nueve unidades.

La jornada también dejó la victoria del Manchester United, que superó 3-2 a la Roma en un partido disputado en Old Trafford. El Inter de Milán consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar 3-0 al Feyenoord, mientras que el Sporting de Portugal venció 1-0 al Shakhtar Donetsk. En otros resultados, el Galatasaray derrotó 2-0 al Stuttgart, el LASK goleó 4-0 al Slovan Bratislava y el Bodø/Glimt empató sin goles frente al Lille. Con estos resultados, el París Saint-Germain ocupa el primer lugar con 12 puntos, seguido por un grupo de equipos que llegaron a nueve unidades: Barcelona, Aston Villa, Sporting de Portugal, Liverpool, Real Madrid y Real Betis. El Bayern Múnich aparece en la siguiente posición con ocho puntos, mientras que Stuttgart suma siete. La clasificación todavía puede sufrir modificaciones con los encuentros programados para este miércoles. En la nueva modalidad de la Champions League, los ocho primeros lugares de la fase de liga clasifican directamente a los octavos de final. Los equipos que terminen entre la novena y la vigesimocuarta posición tendrán que disputar una ronda de playoffs para conseguir su boleto, mientras que los clubes ubicados del puesto 25 al 36 quedarán eliminados de las competiciones europeas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La actividad continuará este miércoles 4 de noviembre con otros nueve compromisos. A las 11:45 de la mañana, hora de Honduras, se disputarán dos encuentros: AEK Atenas contra Real Madrid y Fenerbahçe frente al Liverpool. Posteriormente, a las 2:00 de la tarde, Borussia Dortmund recibirá al Real Betis, Porto enfrentará al Napoli, PSV Eindhoven jugará contra Club Brugge y RB Leipzig tendrá un complicado compromiso ante el Manchester City. También a las 2:00 de la tarde se disputarán los encuentros entre Lens y Como, Slavia Praga contra Arsenal y Viking frente al Sabah. Estos partidos completarán la cuarta jornada de la fase de liga y podrían modificar considerablemente las posiciones, especialmente en la parte alta, donde varios clubes tienen la posibilidad de alcanzar o superar los nueve puntos.

Tabla de posiciones Champions League