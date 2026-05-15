Tabla de posiciones triangulares de Liga Nacional de Honduras: Olimpia eliminado y presión a Motagua

En el primer partido de la jornada, Olancho FC , dirigido por Jhon Jairo López , empató 1-1 frente a Génesis FC en duelo correspondiente al Grupo B . El resultado dejó sin opciones matemáticas a los Potros, que se convirtieron en el primer eliminado de esta fase del campeonato.

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes concluyó la quinta jornada de las triangulares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras , dejando a los primeros equipos eliminados en la lucha por llegar a la gran final.

Con el empate, Génesis FC se mantiene como líder del Grupo B con cinco puntos y ahora depende de sí mismo para conseguir un histórico boleto a la final del fútbol hondureño.

Motagua aparece en la segunda posición con cuatro unidades, misma cantidad que suma Olancho FC. Sin embargo, los olanchanos ya no tienen posibilidades de avanzar debido a que descansarán en la última jornada de las triangulares.

Ahora toda la atención se centra en el duelo del próximo lunes 18 de mayo, cuando Motagua y Génesis FC se enfrenten en Tegucigalpa en un partido decisivo que definirá al finalista del Grupo B.

El panorama en el Grupo B está completamente abierto. Génesis FC avanzará a la final si derrota a Motagua en Tegucigalpa. Por su parte, al conjunto azul también le bastará con ganar para clasificar, ya que además cuenta con la ventaja deportiva del punto invisible tras haber finalizado como líder de las vueltas regulares de su grupo.

Por su parte, en el Grupo A, Marathón derrotó 1-0 a Olimpia en un vibrante encuentro disputado en San Pedro Sula. El conjunto albo vio cómo le anulaban tres goles, mientras que el “Monstruo Verde” se quedó con la victoria gracias a un solitario tanto de Rubilio Castillo.

Tras este resultado, Marathón y Olimpia quedaron igualados con seis puntos, mientras que Real España suma tres unidades.

No obstante, Olimpia quedó oficialmente eliminado de la competencia debido a que ya completó todos sus partidos en esta etapa, mientras que Marathón y Real España aún tienen un encuentro pendiente.

El panorama en el Grupo A es claro: si Marathón gana su próximo compromiso llegará a nueve puntos y avanzará directamente a la final. Si el triunfo es para Real España, ambos equipos terminarían con seis unidades, pero los aurinegros clasificarían gracias al punto invisible obtenido por finalizar en el primer lugar de las vueltas regulares. En caso de empate, el boleto será para Marathón.