Aficionada enamora, show de las barras y ¿llegó Lavallén?: Ambiente previo al Marathón vs Olimpia

Una completa fiesta deportiva se vive en el estadio Morazán de San Pedro Sula previo al arranque del Marathón vs Olimpia.
El Club Deportivo Marathón arribó este viernes al Morazán para enfrentar uno de los partidos más importantes de la temporada.
Así se vivió la llegada de La Ultra Fiel, barra del Olimpia, al Morazán.
La barra del Marathón también montó sus carnaval.
Javier Tabora junto a José David de Los Hijos de Morazán presentes en el estadio.
Olimpia, el bicampeón de Liga Nacional, será su rival de turno.
Así lució el coloso del centro de la ciudad de San Pedro Sula previo al arranque del partido.
La comisaria del partido charlando con autoridades de la Policía Nacional y miembros de la directiva de Marathón para que todo fuera una fiesta.
Los periodistas de EL HERALDO llevando cada detalle de los que estaba aconteciendo previo al pitazo inicial.
Fernanda Osorio es una de las fieles aficionadas del Olimpia y se instaló desde tempranas horas en el sector de preferencia.
Las guapas seguidoras del Marathón no se quedaron atrás y llegaron a apoyar a su equipo.
Ambiente de hermandad se vivió entre aficionados de Marathón y Olimpia. Digno de admirar.
Esta linda pequeña fue captada disfrutando de una rica nieve.
Parte de la cuarteta arbitral que estará hoy impartiendo justicia en este clásico. Nelson Salgado será el principal.
La belleza femenina siempre está presente en estos partidos de Liga Nacional.
Este hincha se llevó un peluche gigante de su amado león.
La aficionada del Marathón que robó suspiros en el sector de silla del Morazán.
Familias completas disfrutarán de una noche cargada de buen fútbol.
!BELLEZA! Las hermosas damas que se ponen sazón al clásico.
Directivos de Marathón, entre ellos el presidente Daniel Otero, ubicados en el palco del Morazán.
Otero había confirmado la presencia del técnico Pablo Lavallén en este partido, pese a estar sancionado, pero no llegó al estadio.
Los aficionados de Olimpia posaron para el lente de EL HERALDO.
Las guapas edecanes siempre sobresalen por su impresionante belleza.