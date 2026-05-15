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Aficionada enamora, show de las barras y ¿llegó Lavallén?: Ambiente previo al Marathón vs Olimpia

Las mejores postales que captó EL HERALDO previo al arranque del clásico por triangulares de Liga Nacional

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 18:47
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Una completa fiesta deportiva se vive en el estadio Morazán de San Pedro Sula previo al arranque del Marathón vs Olimpia.

Fotos: Mauricio Ayala, Neptali Romero y Héctor Paz.
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El Club Deportivo Marathón arribó este viernes al Morazán para enfrentar uno de los partidos más importantes de la temporada.
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Así se vivió la llegada de La Ultra Fiel, barra del Olimpia, al Morazán.

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La barra del Marathón también montó sus carnaval.

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Javier Tabora junto a José David de Los Hijos de Morazán presentes en el estadio.

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Olimpia, el bicampeón de Liga Nacional, será su rival de turno.

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Así lució el coloso del centro de la ciudad de San Pedro Sula previo al arranque del partido.

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La comisaria del partido charlando con autoridades de la Policía Nacional y miembros de la directiva de Marathón para que todo fuera una fiesta.

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Los periodistas de EL HERALDO llevando cada detalle de los que estaba aconteciendo previo al pitazo inicial.

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Fernanda Osorio es una de las fieles aficionadas del Olimpia y se instaló desde tempranas horas en el sector de preferencia.

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Las guapas seguidoras del Marathón no se quedaron atrás y llegaron a apoyar a su equipo.

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Ambiente de hermandad se vivió entre aficionados de Marathón y Olimpia. Digno de admirar.

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Esta linda pequeña fue captada disfrutando de una rica nieve.
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Parte de la cuarteta arbitral que estará hoy impartiendo justicia en este clásico. Nelson Salgado será el principal.

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La belleza femenina siempre está presente en estos partidos de Liga Nacional.

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Este hincha se llevó un peluche gigante de su amado león.

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La aficionada del Marathón que robó suspiros en el sector de silla del Morazán.

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Familias completas disfrutarán de una noche cargada de buen fútbol.

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!BELLEZA! Las hermosas damas que se ponen sazón al clásico.

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Directivos de Marathón, entre ellos el presidente Daniel Otero, ubicados en el palco del Morazán.

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Otero había confirmado la presencia del técnico Pablo Lavallén en este partido, pese a estar sancionado, pero no llegó al estadio.
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Los aficionados de Olimpia posaron para el lente de EL HERALDO.

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Las guapas edecanes siempre sobresalen por su impresionante belleza.
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