¿Era mano? Así fue el polémico gol anulado por el FVS a Olimpia en el clásico ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.- Como era de esperarse el clásico nacional entre Marathón y Olimpia llegó cargado de muchas emociones y acompañado de la polémica en esta jornada 5 de la triangular A del t orneo Clausura de la Liga Nacional .

Este duelo en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula es clave, uno quedará eliminado. Olimpia tiene la posibilidad de meterse a la final. Pero si el Monstruo Verde gana o empata, todo se define el lunes ante Real España .

Marathón se puso en ventaja con la anotación de Rubilio Castillo en una gran jugada de Damín Ramírez donde solo llegó a puntearla el experimentado atacante para el 1-0.

Sin embargo, el Olimpia, herido en su orgullo y conociendo la eliminación hasta los momentos, se fue encima y fue en los minutos finales que se vino la polémica.

Al minuto 45+2 llegó el tiro de esquina ejecutado por Jorge Álvarez al frente del arco, Jorge Benguché se elevó y también el meta Jonathan Rougier.

De inmediato el arquero argentino hizo el gesto que el balón impactó en la mano del delantero y Agustín Mulet marcaba el gol con un zurdazo para el 1-1.