¿Era mano? Así fue el polémico gol anulado por el FVS a Olimpia en el clásico ante Marathón

San Pedro Sula, Honduras.- Como era de esperarse el clásico nacional entre Marathón y Olimpia llegó cargado de muchas emociones y acompañado de la polémica en esta jornada 5 de la triangular A del torneo Clausura de la Liga Nacional.
Este duelo en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula es clave, uno quedará eliminado. Olimpia tiene la posibilidad de meterse a la final. Pero si el Monstruo Verde gana o empata, todo se define el lunes ante Real España.
Marathón se puso en ventaja con la anotación de Rubilio Castillo en una gran jugada de Damín Ramírez donde solo llegó a puntearla el experimentado atacante para el 1-0.
Sin embargo, el Olimpia, herido en su orgullo y conociendo la eliminación hasta los momentos, se fue encima y fue en los minutos finales que se vino la polémica.
Al minuto 45+2 llegó el tiro de esquina ejecutado por Jorge Álvarez al frente del arco, Jorge Benguché se elevó y también el meta Jonathan Rougier.
De inmediato el arquero argentino hizo el gesto que el balón impactó en la mano del delantero y Agustín Mulet marcaba el gol con un zurdazo para el 1-1.
Vino el reclamo y el árbitro Nelson Salgado tuvo que revisar el FVS ante el llamado de su colega Luis Mejía. El juez central determinó que sí hubo mano del Toro e invalidó la anotación.