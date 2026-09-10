Tabla de posiciones Champions League: Barcelona despega y Real Madrid aparece hundido

PSG, Bayern Múnich y Barcelona fueron algunos de los clubes que dejaron mejores sensaciones en su estreno. El Real Madrid también consiguió una victoria importante, aunque su posición en la tabla es mucho más discreta debido a una diferencia de goles menor.

Madrid, España.- La primera jornada de la Champions League 2026/27 terminó sin grandes sorpresas, ya que los principales candidatos cumplieron con su papel y comenzaron el torneo sumando de a tres. Los resultados de esta fecha también empezaron a marcar diferencias entre los equipos en la nueva fase de liga.

El Barcelona protagonizó una de las goleadas más contundentes de la jornada al imponerse 5-1 al Feyenoord. Con ese resultado, el equipo azulgrana se instaló en el tercer lugar de la clasificación, con tres puntos, cinco goles anotados, uno recibido y una diferencia de +4.

Por encima del conjunto catalán aparecen el PSG y el Bayern Múnich. Los parisinos tomaron el liderato después de aplastar 6-1 al Slovan Bratislava, mientras que el cuadro alemán derrotó este jueves 5-0 al Bodo/Glimt. El equipo francés ocupa la primera posición gracias a su diferencia de +5.

La clasificación refleja además lo igualada que puede ser esta nueva fase de liga. Manchester United, Bayern Múnich, Como, Sporting CP, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Betis, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal y AEK Atenas también comenzaron con tres puntos, aunque sus diferencias de goles son inferiores a las de los primeros puestos.

El Real Madrid, por su parte, tuvo que trabajar para quedarse con la victoria frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Los dirigidos por X se impusieron 2-1 gracias a los goles de Kylian Mbappé y Federico Valverde, mientras que Carlos Augusto marcó para el conjunto italiano.

Aunque el triunfo le permitió comenzar con el pie derecho, el resultado dejó al conjunto blanco en el puesto 14 de la clasificación. El Madrid registra dos goles a favor, uno en contra y una diferencia de +1.