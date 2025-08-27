  1. Inicio
Sorteo de la Champions League 2025-2026 EN VIVO: Hora y dónde ver la ceremonia

Los conjuntos clasificados conocerán a sus rivales para la fase de grupos que arrancará el 16 de septiembre

  • 27 de agosto de 2025 a las 15:17
Cabe recordar que el PSG fue el campeón de la reciente edición.

Foto: Cortesía.

Mónaco, Francia.- El sorteo de la Liga de Campeones se celebrará este jueves en el Forum Grimaldi de Mónaco con los 36 mejores equipos de Europa tras la clasificación de Qarabag, Brujas, Copenhague y Benfica, los últimos cuatro que han superado la última jornada de la ronda previa este miércoles.

Después de cuatro series de eliminatorias a doble partido, que comenzaron el 8 de julio y finalizaron este 27 de agosto, los conjuntos conocerán a sus rivales para la fase de grupos que arrancará el 16 de septiembre. La final del torneo será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest.

El país con más equipos clasificados es Inglaterra, con seis, seguido de España con cinco, y de Italia y Alemania con cuatro. Un escalón por debajo está Francia con tres y más abajo Bélgica, Portugal y Países Bajos con dos.

Los calendarios con las fechas y horarios de los partidos se elaborarán posteriormente y se comunicarán el sábado 30 de agosto, tal y como detalló la UEFA.

Equipos clasificados para la Liga de Campeones 25-26:

-Inglaterra (6): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea﻿, Tottenham, Newcastle

-España (5): Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club﻿, Villarreal

-Italia (4): Napoli, Inter, Atalanta, Juventus﻿

-Alemania (4): Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund﻿

-Francia (3): Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco﻿

-Países Bajos (2): PSV, Ajax

-Portugal (2): Sporting de Lisboa, Benfica

-Bélgica (2): Union Saint-Gilloise﻿, Club Brujas

-Turquía (1): Galatasaray﻿

-República Checa (1): Slavia Praga

-Grecia (1): Olympiacos

-Noruega (1): Bodø/Glimt

-Kazajistán (1): Kairat Almaty

-Chipre (1): Pafos

-Azerbaiyán (1): Qarabag

-Dinamarca (1): Copenhague

Hora y dónde verlo

Fecha: Jueves 28 de agosto.

Hora: 10:00 AM (Honduras) y 6:00 PM (España).

Transmite: ESPN, HBO Max y TUDN.

