Sorteo de la Champions League 2025-2026 EN VIVO: Hora y dónde ver la ceremonia

Mónaco, Francia.- El sorteo de la Liga de Campeones se celebrará este jueves en el Forum Grimaldi de Mónaco con los 36 mejores equipos de Europa tras la clasificación de Qarabag, Brujas, Copenhague y Benfica, los últimos cuatro que han superado la última jornada de la ronda previa este miércoles.

Después de cuatro series de eliminatorias a doble partido, que comenzaron el 8 de julio y finalizaron este 27 de agosto, los conjuntos conocerán a sus rivales para la fase de grupos que arrancará el 16 de septiembre. La final del torneo será el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Arena de Budapest.